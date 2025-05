GeForce 4070 Ti-videokaart duikt op in supportpagina van Nvidia

De Nvidia GeForce 4070 Ti-videokaart is opgedoken in een supportpagina van de Omniverse View-applicatie. Dat is een app van Nvidia waarmee gebruikers kunnen samenwerken aan 3d-gerenderde projecten. Hiermee lijkt het bestaan van de 4070 Ti officieel te zijn bevestigd.

De videokaart was in september aangekondigd als de RTX 4080 12GB en zou aanvankelijk in november beschikbaar komen naast de RTX 4080 16GB. De introductie werd in oktober echter geschrapt na kritiek. Volgens sommigen was de 12GB-variant van de RTX 4080 immers meer een veredelde 4070, in plaats van een volwaardige 4080. Later verschenen geruchten dat Nvidia de videokaart zou herintroduceren als de RTX 4070 Ti.

De specificaties van de videokaart zouden volgens die geruchten wel dezelfde blijven, enkel de naam zou veranderen. De vermeende GeForce RTX 4070 Ti zou net als de geannuleerde kaart beschikken over 7680 CUDA-cores, een 2,6GHz-boostkloksnelheid en 12GB GDDR6X-geheugen. Ook de tbp van 285W en de 192bit-geheugenbus met een doorvoersnelheid van 21GB/s blijven van toepassing. Over de prijs en releasedatum van de vermeende 4070 Ti wordt nog gespeculeerd. De geannuleerde RTX 4080 12GB had een adviesprijs van 1099 euro, wat een prijsindicatie is voor de betreffende videokaart.

Wanneer de videokaart op de markt verschijnt, is nog niet bekend. Een Italiaanse webwinkel heeft begin december wel een webpagina voor de grafische kaart online gezet met daarop een aftelklok voor een ASUS TUF-variant van de kaart. Die aftelklok loopt op 5 januari af. Nvidia zou de kaart begin januari aankondigen op CES.