Gerucht: Nvidia brengt geannuleerde RTX 4080 12GB als RTX 4070 Ti uit

Nvidia-leaker kopite7kimi stelt dat de reeds geannuleerde GeForce RTX 4080 met 12GB geheugen omgedoopt wordt tot de RTX 4070 Ti. De specificaties van de videokaart blijven hetzelfde; Nvidia zou alleen de naam veranderen.

De Nvidia GeForce RTX 4080 met 12GB geheugen werd halverwege oktober geannuleerd, wat volgens de fabrikant met de verwarrende naam te maken had. Kort daarna werd er op basis van anonieme bronnen al beweerd dat Nvidia de geannuleerde RTX 4080 zou omdopen. Met het oog op de kritieken op de kaart als 'veredelde RTX 4070' is het niet verrassend dat de fabrikant inderdaad voor die benaming zou kiezen, wat de doorgaans goed geïnformeerde leaker kopite7kimi onderstreept.

The original RTX 4080 12GB will become RTX 4070 Ti instead. — kopite7kimi (@kopite7kimi) 8 november 2022

De vermeende GeForce RTX 4070 Ti zou net als de geannuleerde kaart beschikken over 7680 CUDA-cores, een 2,6GHz-boostkloksnelheid en 12GB GDDR6X-geheugen. Ook de tbp van 285W en de 192bit-geheugenbus met een doorvoersnelheid van 21GB/s blijven van toepassing. Over de prijs en releasedatum van de vermeende 4070 Ti wordt nog gespeculeerd. De geannuleerde RTX 4080 12GB had een adviesprijs van 1099 euro, wat een prijsindicatie is voor de betreffende videokaart.

Nvidia GeForce RTX 40-kaarten Videokaart RTX 4090 RTX 4080 Vermeende RTX 4070 Ti* Architectuur Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) CUDA-cores 16.384 9728 7680 Boostsnelheid 2,52GHz 2,51GHz 2,61GHz Geheugen 24GB GDDR6X 16GB GDDR6X 12GB GDDR6X Geheugenbus 384bit 256bit 192bit Tbp 450W 320W 285W Releasedatum 12 oktober 2022 November 2022 Onbekend Adviesprijs 1959 euro 1469 euro Onbekend

* Nvidia heeft de RTX 4070 Ti vooralsnog niet aangekondigd. De informatie in deze kolom is gebaseerd op de specificaties van de geannuleerde RTX 4080 12GB.