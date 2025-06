Edpnet vraagt bescherming tegen schuldeisers aan, maar is niet failliet

De Belgische provider edpnet heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Volgens het bedrijf en Belgische media gaat het om een lichte vorm van bescherming en is er geen sprake van een dreigend faillissement.

Edpnet is een van de bedrijven van eigenaar Philip Deutz. Daarvan zijn verschillende bedrijven op 31 oktober failliet verklaard, schrijft Datanews. Daarnaast heeft edpnet op die datum bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Daardoor zou een 'gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord' nodig zijn. Edpnet hoeft daarom tot in ieder geval 15 december geen schulden te betalen tegen een specifieke of tegen meerdere schuldeisers. Edpnet bevestigt de aanvraag tegenover Datanews.

De beschermingsaanvraag zou volgens een bron van de site niet betekenen dat er sprake is van een aankomend faillissement van de kleine Belgische provider. Ook zou er voor klanten en hun internetabonnement voorlopig niets aan de hand zijn.