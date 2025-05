Proximus verkoopt virtuele provider edpnet aan Citymesh

Proximus heeft edpnet verkocht aan telecombedrijf Citymesh. Hiermee komt een einde aan een onderzoek van de Belgische mededingingsautoriteit naar de eerdere overname van edpnet door Proximus.

Proximus maakt niet bekend hoeveel geld er met de overname is gemoeid. Het Belgische telecombedrijf zegt wel tevreden te zijn met de beslissing van de Belgische mededingingsautoriteit om het lopende onderzoek naar de overname te stoppen. "Dit laat toe een einde te maken aan de onzekerheid rond de toekomst van edpnet", klinkt het.

Proximus heeft edpnet in maart van 2023 overgenomen voor een bedrag van 20,5 miljoen euro. Edpnet, een Belgische provider, verkeerde toen in de financiële problemen en had naar verluidt 12 miljoen euro aan schulden. De provider moest in november van 2022 bescherming aanvragen tegen zijn schuldeisers.

De Belgische mededingingsautoriteit besliste in juni van dit jaar dat er een onderzoek kwam naar de overname en blokkeerde vervolgens de overname. De toezichthouder stelde dat er sprake was van misbruik van de machtspositie van Proximus en meende dat de overname van edpnet door het Belgische telecombedrijf tot een situatie kon leiden die het algemeen economisch belang kon schaden.

Edpnet is een virtuele provider die vaste en mobiele diensten aanbiedt op het netwerk van Proximus. De provider heeft ongeveer 46.000 vaste klanten en 20.000 mobiele klanten. Citymesh is een Belgische provider die zich voornamelijk richt op zakelijke klanten. Het bedrijf wil zich in de toekomst kunnen positioneren als een grote provider in België die zowel de zakelijke als de consumentenmarkt kan bedienen. De provider heeft vorig jaar een licentie voor een deel van het Belgische 5G-spectrum aangekocht, in samenwerking met het Roemeense bedrijf RCS&RDS. Citymesh heeft zelf nog geen Belgisch netwerk en wil vanaf 2024 mobiele diensten aanbieden via het netwerk van Proximus.

Update, 12.40 uur: Extra informatie en duiding over Citymesh toegevoegd aan het artikel.