Mededingingsautoriteit België start onderzoek naar edpnet-overname door Proximus

De Belgische Mededingingsautoriteit begint een onderzoek naar de overname van internetprovider edpnet door Proximus. De BMA wil daarmee uitzoeken of Proximus bij de overname misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie.

Het onderzoek is gestart door de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit. De BMA spreekt over 'ernstige aanwijzingen van aanzienlijke belemmeringen van de mededinging'. De toezichthouder is bang dat de concurrentie belemmerd zal worden als de overname doorgaat, omdat edpnet de enige onafhankelijke provider was die gebruikmaakte van het Proximus-netwerk, schrijft HLN. Als de bevindingen tijdens het onderzoek worden bevestigd, dan kan de overname geblokkeerd worden.

Edpnet kwam onlangs in de financiële problemen en bevond zich daarom in een gerechtelijke reorganisatie. Het bedrijf vroeg eind vorig jaar bescherming van zijn schuldeisers aan. Proximus nam de provider eerder deze week over voor 20,5 miljoen euro, na akkoord van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde. Ook Orange en Citymesh waren geïnteresseerd in de provider. Vanwege de omzetcijfers van edpnet hoefde de overname niet van tevoren aangemeld te worden bij de BMA, maar die start nu zelf een onderzoek.

Proximus neemt vaker kleine providers over. Dat gebeurde onder meer bij de providers Scarlet en Mobile Vikings. Edpnet klaagde vorig jaar nog bij de BMA over vermeende oneerlijke concurrentie vanuit Proximus-dochterbedrijf Mobile Vikings.