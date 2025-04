Proximus gaat glasvezelabonnement met downloadsnelheden tot 8,5Gbit/s aanbieden

Proximus vernieuwt zijn aanbod van glasvezelabonnementen in België. Het bedrijf gaat onder meer een abonnement met downloadsnelheden tot 8,5Gbit/s aanbieden. Bestaande Flex Fiber-klanten krijgen hogere snelheden, zegt de provider.

De nieuwe snelheden komen beschikbaar in de Flex Fiber-pakketten van Proximus. Dat gebeurt vanaf 10 juli in heel België, schrijft de provider op donderdag. Het bedrijf gaat vanaf die datum drie glasvezelpakketten aanbieden. Mega Fiber zit standaard inbegrepen bij het standaard Flex Fiber-pakket en biedt download- en uploadsnelheden van 500Mbit/s. Een dergelijk abonnement kost per 1 juli 75 euro per maand voor internet en tv.

Daarbovenop komt een Giga Fiber-optie beschikbaar. Daarmee biedt Proximus downloadsnelheden van 2,5Gbit/s en uploadsnelheden van 500Mbit/s. Dat abonnement wordt daarnaast geleverd met wifiboosters en kost 15 euro extra per maand, voor een totale Flex Fiber-abonnementsprijs van 90 euro voor internet en tv.

Ultra Fiber wordt het duurste abonnement van de provider. Dat abonnement krijgt downloadsnelheden van 8,5Gbit/s, uploads tot 1Gbit/s en wordt ook geleverd met wifiboosters. Proximus vraagt daarvoor een meerprijs van 42 euro boven op het standaardpakket. Dat komt neer op 117 euro per maand voor internet en tv.

Bestaande Flex Fiber-klanten behouden volgens Proximus hun huidige abonnement en krijgen een upgrade naar download- en uploadsnelheden van 500Mbit/s voor de 'standaardervaring' of 1Gbit/s down en 500Mbit/s up voor de 'gigabitervaring'. Voor glasvezelklanten die hun internet niet in een 'pack' hebben, verandert momenteel niets.