Proximus komt in mei met nieuwe mobiele abonnementen

Proximus introduceert nieuwe mobieletelefoonabonnementen. De provider komt met vier verschillende opties voor consumenten en bedrijven. De nieuwe abonnementen komen per 2 mei beschikbaar. De bestaande abonnementen worden vanaf dan niet meer aangeboden aan nieuwe klanten.

Proximus komt met vier verschillende abonnementen voor particulieren. Het goedkoopste abonnement kost 17 euro per maand en daarmee krijgen gebruikers 5GB mobiele data, 150 belminuten en onbeperkte sms'jes. Mobile Easy kost 3 euro extra en biedt 10GB data op het 5G-netwerk van Proximus en onbeperkte belminuten. Mobile Maxi biedt 50GB data voor 30 euro en een Mobile Unlimited-abonnement met onbeperkte data kost 50 euro per maand.

Met de nieuwe abonnementen wordt onder meer het goedkoopste abonnement van Proximus uitgebreid met meer data en belminuten, hoewel de nieuwe variant ook 1 euro per maand duurder wordt. De Mobile Easy-abonnement is 7 euro per maand goedkoper dan het huidige Mobilus M-abonnement, maar krijgt ook 2GB minder data en lagere internetsnelheden. Ook het 50GB-abonnement krijgt minder snel internet, maar wordt 13 euro per maand goedkoper. Het Unlimited-abonnement blijft ongewijzigd op het gebied van prijs en snelheid. Bij het huidige Unlimited Premium-abonnement én het nieuwe Mobile Unlimited-abonnement hanteert Proximus een fair-usebeleid van 300GB. Daarna wordt de snelheid beperkt.

De bestaande abonnementen van Proximus worden na 2 mei niet meer aangeboden voor nieuwe klanten. Bestaande klanten behouden wel hun huidige abonnement of kunnen vragen om overgezet te worden op een van de nieuwe opties. Verder worden de Flex-packs van Proximus uitgebreid. Mobile Flex S wordt opgehoogd van 5GB naar 10GB data, terwijl dat bij Flex M wordt uitgebreid van 20GB naar 75GB. Met Mobile Flex Unlimited wordt een nieuwe optie voor onbeperkte data geïntroduceerd.

Proximus komt ook met vier nieuwe Business Mobile-abonnementen voor bedrijven. Het bedrijf komt onder meer met abonnementen met 5, 20 en 250GB. Er komt ook een Business Mobile International-abonnement met onbeperkte data, belminuten en sms'jes. Dat laatste abonnement krijgt ook een databundel van 1GB voor gebruik in de VS, Canada en Zwitserland. Ook deze abonnementen komen op 2 mei beschikbaar.

Nieuwe en huidige Proximus-abonnementen voor consumenten
Abonnement Bundel Maandtarief Abonnement (oud) Bundel (oud) Prijs (oud)
Mobile Essential 5GB data
150 belminuten
Onbeperkt sms'en		 17 euro Mobilus S 3GB data
120 belminuten
Onbeperkt sms'en		 16 euro
Mobile Easy 10GB data (5G,
tot 200Mbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 20 euro Mobilus M 12GB data (5G, tot 250Mbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 27 euro
Mobile Maxi 50GB data (5G,
tot 500Mbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 30 euro Mobilus Maxi 50GB data (5G, tot 1Gbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 43 euro
Mobile Unlimited Onbeperkt data (5G, tot 1Gbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 50 euro Mobilus Unlimited Premium Onbeperkt data (5G, tot 1Gbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 50 euro
Abonnement (bedrijf) Bundel Maandtarief (excl. btw)
Mobile Essential 5GB data
120 belminuten
(onbeperkt bellen naar vaste lijnen en collega's)
Onbeperkt sms'en		 14 euro
Mobile Easy 20GB data (5G, tot 250Mbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 23 euro
Mobile Maxi 250GB data (5G, tot 1000Mbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 40 euro
Mobile Unlimited Onbeperkt data (5G, tot 1000Mbit/s)
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en		 55 euro

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2023 14:57
73 • submitter: bresjt

17-04-2023 • 14:57

73

Submitter: bresjt

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Reacties (73)

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Andros
17 april 2023 15:38
Tip voor de mensen die het te duur of niet interessant vinden, bestel deze abonnementen niet en winkel bij de concurrent die een dienst biedt die beter bij je past. Werkt prima 8-).
d3x @Andros17 april 2023 16:22
Maar het is proximus en zoveel consumenten hebben graag alles bij elkaar, meerdere abbo is een rompslomp. Misschien moeten ze dat er als content bijschrijven, je betaald meer voor het gemak.

Of de combi paketten zijn zogezegd goedkoper. Wat ook zo meestal wel is, maar 5 paketten die je tesamen koopt en alle 5 te duur met pakket korting is de conclusie dat het nog steeds te duur is.

Het typische verhaal.

als voorbeeld, ik betaal 11eur voor 10GB met 300min bel... bij Proximus betaal je nu 17 of 20eur... afh of je die magische onbeperkt bellen nog wil gebruiken... alsof traditioneel bellen nog in is :D

[Reactie gewijzigd door d3x op 24 juli 2024 12:34]

Marzman @d3x18 april 2023 10:49
Dat is niet alleen bij Proximus, bij Telenet heb je dat ook en ik ben dan naar Orange gegaan maar die doen dat ook. En het goedkoopste mobiele abonnement is express heel onaantrekkelijk gemaakt met te weinig data.
Loller1 @Andros17 april 2023 16:31
Alleen voor je GSM overstappen naar een andere dienst heeft weinig nut als die misschien goedkoper is maar dat betekend dat je voor al de rest bij Proximus nu een duurder abonement moet nemen...
Aldy @Andros18 april 2023 13:30
Bij mij staat het niet chronologisch. Vreemd. Trek mijn reactie in.
Dirk67 17 april 2023 15:31
Proximus is veel te duur voor wat je maar krijgt. Ik heb bij telenet 4 simkaarten voor een kleine 55€ en heb 1200GB data in totaal waar de 4 sim kaarten kunnen uithalen plus een gratis esim voor in de smartwatch en ook nog een gratis data sim kaartje voor in een mobiele router of tablet.
Zavantas @Dirk6717 april 2023 16:09
Dan mag je me wel eens zeggen welk forfait dat is.
Telenet One is minimum 90€ op dit moment, En is standaard met 1 simkaart. Met 4 simkaarten kom ik al uit op € 125 per maand. En dit is een FUP van 300Gb per simkaart. Niet duidelijk of dit ook effectief per kaart is, of je kan verdelen over de 4 kaarten.
sebastienbo @Zavantas17 april 2023 16:19
en de telenet one is een vertraagde versie van hun mobiele telefonie, je moet nog de optie "up" bijkomen voor nog eens 15 euro extra per maand, vooralleer je terug normaal kan surfen op je gsm zonder snelheids limiet.

Hun vaste internet is ook niet meer van deze tijd.
ik vroeg een offerte voor 300mbit upload&download via fiber.
ze vroegen daarvoor 1200 euro per maand, terwijl het bij proximus 145 euro is per maand voor 10gbit
k995 @sebastienbo17 april 2023 16:25
tja bijna niemand heeft natuurlijk zoveel upload nodig vandaar dat telenet dit eigenlijk niet aanbied en je al naar specefeieke dedicated oplossing gaat. Proximus bied dat ook maar heel beperkt aan in een paar steden.
sebastienbo @k99517 april 2023 16:54
Ja maar de gigabit fiber is veel breder beschikbaar en die is maar 90 euro per maand.
Telenet is dan wel heel erg duur voor veel minder
k995 @sebastienbo17 april 2023 16:57
en telenet heet gigabit via coax voor 72 euro/maand.
En dat is effectief zo goed als overal waar telenet ligt beschikbaar.

Proximus loopt daar nog 5+ jaar op achter.
sebastienbo @k99518 april 2023 07:56
Is dat niet 80 euro vanaf juni?
k995 @sebastienbo18 april 2023 12:32
+6% dus 76 euro.
sebastienbo @k99518 april 2023 13:11
Elke keer ze hun prijzen verhogen, haal ik iets uit mijn pakket om te compenseren.

Vorige 2 jaren heb ik tv en vaste lijn er uit gehaald (vooral tv scheelde veel door de auteursrechten)
Nu zal ik de boost pakket er uit halen aangezien de snelheid voor het basis pakket nu toch verhoogd van 300mbit naar 500mbit.
Zo bespaar ik nog eens 18 euro per maand.
k995 @sebastienbo18 april 2023 13:21
:) ik zal waarschijnlijk naar orange gaan, 30 euro goedkoper

[Reactie gewijzigd door k995 op 24 juli 2024 12:34]

powaq @k99518 april 2023 17:19
Maar dat is wel gigabit met een belachelijk trage upload. Upload is net waar iedereen zwaar tekort schiet. Gigabit down met 50mbit up is belachelijk.
k995 @powaq18 april 2023 17:56
Bijna niemand gebruikt zo'n upload.
Dit gaat over een doorsnee consumenten aansluiting .
De_Jee @sebastienbo18 april 2023 01:20
Hangt welk pakket je neemt.
ik heb nu proximus fiber met 3 telefoons, en tv.
ik betaal pak minder bij proximus dan bij telenet.

Omdat we twijfelen de tv weg te doen omdat we daar toch niet naar kijken,
ben ik dan ineens goedkoper bij telenet en krijg ik meer 4/5g (pak meer)
sebastienbo @Dirk6717 april 2023 16:17
Amai wat voor abbonnement is dat dan? Bij mij is het veeeeel duurder hoor.
Ongeveer 35 euro per sim voor maar 15gb.
Als ik dat vergelijk met die 23 euro dat proximus gaat vragen voor 20gb...of mobilevikings die 20gb bied voor 20 euro...
k995 @sebastienbo17 april 2023 16:28
? telenet is hier (one) 15 euro per sim voor een 300gb
d3x @k99517 april 2023 16:50
nee hoor, het start al bij 69eur per maand, want er zit internet bij (internet + 1 sim dus) , en dan komt er 20eur per sim bij...

https://www2.telenet.be/r...viIwXtuwQM6dOeXWT___VJgAA

je leest hier veel magische verhalen over zogezegde prijzen.
En die hoeveelheden zijn een mooi voorbeeld van verspil cultuur, hoeveel iemand denkt nodig te hebben op zijn mobiel... kwestie van de uren op een anti sociaal schermpje zitten staren.
k995 @d3x17 april 2023 16:53
Je hebt gelijk, prijzen waarschijnlijk opgeslagen want vroeger was dat 15 euro/sim.
20 is nog verre van 35 euro .

Hey mobile bied 10gb voor 10 euro aan, genoeg voor overgrote deel van de mensen.
sebastienbo @k99517 april 2023 16:56
35 is als je de one up optie bijneemt , anders moet je vertraagd surfen ook op 4g

Andere providers passen ook vertragingen toe, maar doen dat enkel op hun 5g

De telenet one abbonement was de eerste die plotseling een gelimiteerde internet abonnement voorstelde. En met de up optie kon je die limiet weer verwijderen
Veel mensen dachten echter dat dit enkel van toepassing was op het vaste internet, maar dus ook de gsm had plotseling een limiet, wat de vorige abbonementen niet hadden. Dat is ook de reden waarom Telenet zoveel mensen probeerde te overtuigen om over te stappen op de Telenet one oplossing.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 24 juli 2024 12:34]

k995 @sebastienbo17 april 2023 17:08
Dan is het dus niet 35 euro per sim.
Er zit in een one abbonement 1 sim in , elke extra kost 20 euro en geeft je 300gb extra data in de maand op de hele account. Het gewone internet +tv kost 70, dit 79 of je krijgt die sim voor 9 euro. Als je 4 sims erbij doet kost je dit dus totaal van 74 euro voor 5 sims met 1.5tb aan data of 15euro/sim met elk 300gb .

Zelfs al pak je die up erbij dan is het 90 euro voor 5 sims met 300gb .

Zonder up is het trouwens 150/15mbps(zowel 4 als 5g) aka ruim voldoende.

Geen idee waar je dus 35 euro per sim voor 15gb haalt, dan vergis je je of dit moet een oud abbonement zijn dat niet meer gegeven word.
nokie @k99517 april 2023 18:03
Zonder up is het trouwens 150/15mbps(zowel 4 als 5g) aka ruim voldoende.
Het wordt vanaf volgende week overigens 250/20 (nieuws: Telenet verhoogt vanaf 24 april internetsnelheden van ONE-abonnement).

Hou er ook rekening mee dat de prijzen vanaf begin juni alweer omhoog gaan (nieuws: Telenet verhoogt prijzen van internetabo's met zes procent vanwege in...)

Ik zie trouwens nog net iets andere cijfers per SIM: 1 = 0, 2 = 21, 3 = 40, 4 = 55, 5 = 66 (afgerond). En je kan binnen het pakket nog een data sim krijgen.
Zavantas @k99517 april 2023 18:46
Weet niet op welke site jij de prijzen van Telenet op zoekt, maar:
Telenet OneUp (Internet en Mobiel) met 4 mobiele sim kaarten kost €145,49 / mnd. (€90,00 voor de Telenet OneUp vaste diensten, en nog eens €55,49 voor 4 mobiele simkaarten - niet 4 extra, maar 4 kaarten inbegrepen in forfait)
Telenet One (Internet en Mobiel) met 4 mobiele sim kaarten kost €124,59 / mnd. (€69,10 voor de Telenet One vaste diensten, en nog eens €55,49 voor 4 mobiele simkaarten)

Enkel mobiel kan je niet onbeperkt aankopen bij Telenet, ze verwijzen u dan door naar One...
Wil je er nog tv bij, dan komt daar €20,90 bij.
k995 @Zavantas17 april 2023 19:35
Euh je beseft toch dat telenet onup VAST internet en mobiel is?
One begint bij 69 euro wat vanaf volgende week je 250/20mbps geeft qua internet (ook mobiele) snelheid.

Dat is al inclusief 1 sim, je kan er dan nog max 4 extra toevoegen dat kost 66 euro om die toe te voegen. Of 16.5 euro per sim met een "onbeperkte" limiet (300gb).

Dus neen dat is langs geen kanten 35euro voor 15gb, dat is een 15-20 euro per sim voor mobiel internet voor 300gb data per sim die gecombineerd word.


https://www2.telenet.be/r...n/one/configuratie-origin
jongetje
17 april 2023 15:17
Los dat 250Mbit natuurlijk (voor de langzamere variant) nog enorm snel is voor een telefoon, zeker met een databundel. Hoe snel moet je die erdoorheen kunnen jagen? Is het prijsverschil met bijv. Nederland best groot waar je voor 25euro (en bij Budget voor 20euro) al onbeperkt hebt.
Wel een leuke propositie met de 1GB voor VS, Canada en Zwitserland. Bij mij T-Mobile abonnement valt Zwitserland buiten de bundel.
datakiller @jongetje17 april 2023 16:29
Proximus is ook de duurste van België, bij Telenet heb je nu voor 69.1euro 3TB thuis en 300GB mobiel, niet het beste netwerk, maar wel de goedkoopste voor deze combinatie.
Marve79 @datakiller17 april 2023 16:37
Ik ben net overgestapt van Proximus naar Telenet, maar wat een drama bereik is niet best op sommige plekken. Vooral in gebouwen een stuk minder.
datakiller @Marve7917 april 2023 19:54
Klopt! Daarom dat Telenet ook moeilijk dezelfde prijzen kan vragen als de rest, op de treinverbinding die ik neem (12/22min afhankelijk of de trein stops maakt of niet) heb ik amper verbinding.

Ik heb mij nu zo'n soort travel esim aangeschaft die nadat de data op is aan 256/300 (al zeggen ze zelf 128) kbps kan verder gaan, onbeperkt, wat geloof het of niet, beter is dan Telenet :) (Proximus netwerk is het beste op die verbinding, en ik moet zeggen 256kbps is nog best bruikbaar)
egeuens @datakiller18 april 2023 16:32
Telenet moet het alleen redden voor de nieuwe mobile dekking. Proximus en Orange werken samen in een joint venture mwingz. www.mwingz.be
Hierdoor delen ze de kosten en is de dekking en de 5G uitrol identiek. Telenet wou niet meespelen en zit nu met de gebakken peren, ze mogen nu zelf hun mobiel netwerk optimaliseren en aanpassen. En het oudere BASE netwerk (nu Telenet mobiel) was al niet van de meest performante.
corpetter @egeuens18 april 2023 17:05
Telenet was de afgelopen drie maanden de snelste internetprovider en dat zowel op vast als mobiel. Het snelste internet wordt doorgaans in Antwerpen of Gent gemeten.

Uit onderzoek van Ookla, het bedrijf achter meetsite Speedtest.net, blijkt dat in ons land op een mobiel netwerk de mediaan downloadsnelheid op 54,45 Mbps ligt, met een upload van 11,33 Mbps en een latency van 24 milliseconden. Op het vaste netwerk ligt die mediaan op 88,30 Mbps download en 19,34 Mbps upload met een reactiesnelheid van 12 milliseconden.

De metingen van Ookla zijn afkomstig van consumenten die de snelheidstest van het bedrijf uitvoeren op hun site of via hun app. Hoeveel mensen dat afgelopen kwartaal deden is niet bekend.

Kabel domineert
Kijken we naar de vaste aansluitingen dan is Telenet met een mediaan downloadsnelheid van 135,65 Mbps de snelste operator, gevolgd door VOO (inmiddels in handen van Orange) met 124,84 Mbps. Orange volgt op de derde plaats met 104,47 Mbps.
Pas daarna volgen Proximus (59,84 Mbps) en Scarlet (43,66 Mbps). Proximus maakt gebruik van VDSL of glasvezel, al doen de resultaten vermoeden dat het zwaartepunt van de metingen vooral bij de VDSL-gebruikers ligt.

Geleverde Vs. gehaalde snelheid
Die grote verschillen verdienen wel heel wat nuance. Zo gaat het om snelheden op een pc of smartphone van een eindgebruiker en die snelheid is afhankelijk van meerdere omstandigheden. Het kan perfect zijn dat je thuis naast de modem een snelheid van 300 Mbps haalt, maar in je bureau drie kamers verder maar 100 Mbps omdat het wifi-signaal door enkele muren moet bijvoorbeeld.De cijfers van Ookla tonen dus enkel wat je op het einde van je verbinding meet.
Een tweede belangrijke factor is dat Telenet in haar abonnementen hogere snelheden dan Orange aanbiedt, wat deels verklaart dat de mediaan downloadsnelheid er hoger ligt, ook al gaat het technisch om hetzelfde netwerk.

Mobiel: Orange achterop
Kijken we naar de mobiele netwerken van de operatoren dan liggen Telenet/Base en Proximus zeer zicht bij elkaar, met een mediaan downloadsnelheid van respectievelijk 69,48 Mbps en 66,22 Mbps. Wat hier opvalt is het grote verschil met Orange waar de mediaan slechts op 38,62 Mbps ligt.

Ookla bestudeerde ook in welke steden de hoogste snelheden worden gemeten. Voor vast internet scoren Antwerpen en Gent met beiden net geen 85 Mbps het hoogst, gevolgd door Charleroi (79,35 Mbps), Brussel (79,99 Mbps) en Luik (61,08 Mbps.)

Voor Mobiel internet staan opnieuw Gent (119,50 Mbps) en Antwerpen (118,90 Mbps) bovenaan. Hier valt het grote verschil met de rest van het land op: op plaats drie staat Brussel met slechts 52,53 Mbps, gevolgd door Luik (46,25 Mbps) en Charleroi (35,00 Mbps).
De grote verschillen zijn hier mogelijk te verklaren door de bredere uitrol van 5G in Antwerpen en Gent. Ook telt Ookla een locatie pas mee vanaf driehonderd metingen, waardoor sommige kleinere steden met 5G niet opduiken in de rangschikking.
egeuens @corpetter18 april 2023 17:38
dat klopt inderdaad maar sinds 2019 werken Proximus en Orange samen aan de verbetering van de RAN infrastructuur met als resultaat een betere dekking, vooral indoor, ecologisch werken (zero emmission) en 5G ready buitenantennes. Deze verbetering komt stilaan op gang en zou moeten rond zijn eind 2024, maar alle shangt af van de regels rond stralingsnormen in Brussel en Wallonië.

Zoals je kan lezen/zien op de website van de BIPT (onafhankelijk controleorgaan) is het netwerk van Telenet op 4G minder goed dan Pxs of Orange globaal genomen. Uiteraard kan het kloppen dat daar waar de netwerken even goed zijn dat de onderliggende infrastructuur van Telenet een hogere snelheid geeft.

De testen dat je aanhaalt zijn drive testen waarbij ze rondrijden en uiteraard is elke belangrijke weg goed gecovered. Maar telenet rekent meer rode plaatsen in België dan de 2 andere providers (zie BIPT), dat zijn plaatsen zonder dekking.

Ik ben benieuwd wat het gaat worden binnenkort als 5G echt gelanceerd wordt.
bipt dekkingskaart van België: https://www.bipt-data.be/en/projects/atlas/mobile
Techprice 17 april 2023 15:28
In het verleden was ik al aan het zoeken voor volwaardige alternatieven wanneer ik eindelijk van mijn all-in bundel bij Telenet (met enorm slecht bereik) ga overstappen om een zelf samengesteld pakket van apart internet + telefonie + mobiel.

Wat ik ondervond is dat vooral de mobiele abonnementen verschrikkelijk duur zijn en vaak geen low-end opties hebben. Zeker bij Proximus vond ik de 16 euro al vreselijk veel voor een basis abonnement. Om daar nu nog eens een volledige euro bij te doen voor de magere 5GB maakt het voor mij echt volledig oninteressant. Je merkt echt dat Proximus zich op een volledig ander marktsegment richt dan waar vele gezinnen naar op zoek zijn: goedkoop en simpel. Echter laten vele mensen zich nog inpakken door de vertrouwde "Proximus naam" en betalen ze zo veel te veel iedere maand.

Uiteindelijk vond ik als alternatieven Youfone, EDPnet (Proximus owned nu...), Scarlet (same story), ... Startprijzen vanaf 8 euro/maand. Allemaal gebruiken ze het Proximus netwerk, echter beperken ze vaak de 5G functionaliteit....
Orange heeft ook leuke alternatieven, maar ook daar starten de prijzen vrij hoog.

In ieder geval, deze actie van Proximus komt niet echt onverwachts.
sebastienbo @Techprice17 april 2023 16:12
heytelecom.be is goedkoop en ook orange
En je mist ook mobilevikings

Waar ik tegenwoordig wel naar oplet, is de mogelijkheid om een maximum tarief te kunnen zetten op mijn abbonement zo dat ik geen vieze verassingen kan krijgen zoals een app dat hele dure sms'en stuurt, of dat ik per ongleuk bel naar een heel duur nummer, of dat ik per ongeluk 3Mb gedownload heb in mexico en dat me dat 50 euro kost...

Mobilevikings en base bieden allebei een manier om een maximum in te stellen.
Ik heb 5 euro toegelaten out of bundel bovenop mijn abbonement van 15 euro dat me onbeperkt laat bellen en sms'en.
Zo kan ik af en toe een parking ticket aankopen met de gsm

Zo een limiet is ook handig voor kinder gsm's , ze kunnen niet meer verbruiken dan wat je geeft, als je het op 0 euro zet.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 24 juli 2024 12:34]

egeuens @sebastienbo18 april 2023 17:40
mobilevikings is van Orange naar Proxmius gegaan 2 jaar geleden
sebastienbo @egeuens19 april 2023 13:00
idd maar de prijs is goedkoper en ze hebben meer mogelijkheden op administratief vlak, zoals out of bundel limieten, wat voor mij belangrijk was

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 24 juli 2024 12:34]

Tim AtSharp 17 april 2023 17:03
Weet je wat leuk zou zijn? Als Proximus eindelijk eens 5G zou ondersteunen op meer telefoons. De Google Pixels bv!
Meiklokje @Tim AtSharp17 april 2023 17:28
5G is van toepassing op ieder toestel waar 5G voor handen is. of je hebt een bundel waar geen 5G inbegrepen is. 5G werkt op ieder 5G toestel hoor.
Tim AtSharp @Meiklokje18 april 2023 10:56
Niet dus...
5g zit wel degelijk in mijn abonnement.
Al verschillende keren gebeld met Proximus

Zie ook https://www.proximus.be/e...page=1&connectivity=fiveg

De rest blokkeren ze gewoon, zowel 'thuis' als bij roaming
egeuens @Tim AtSharp18 april 2023 16:28
ze zijn er nog niet klaar voor.
Tim AtSharp @egeuens18 april 2023 20:34
Wegens een gebrek aan geld? (ik hoor anders dat de abbo's duur genoeg zijn)
Als andere operatoren in de wereld dat kunnen, moet dat hier ook gaan me dunkt.

Of spelen er andere belangen mee...?
springfield89 @Tim AtSharp19 april 2023 18:19
Google ondersteunt zelf maar een beperkt aantal landen. Werkt dus bij geen enkele provider in België. Hoewel dit met de laatste beta wel mogelijk blijkt te zijn.
Steve @Tim AtSharp26 april 2023 07:23
5G werkt inderdaad (eindelijk!) met de Android 14-beta, waar je normaal gesproken vrij op kunt intekenen als Pixel-bezitter. Wat overigens lijkt te bewijzen dat het "probleem" wel degelijk bij Google lag en niet de Belgische carriers.
Meiklokje 17 april 2023 15:33
Data is het nieuwe goud, wat een rip off. Ben ik blij dat ik het verstand heb om alles op wifi te doen achter een computer ipv achter zon stom mobieltje. Het is het geen wat zon ding per maand kost niet eens waard laat staan zo n dure telefoons. Mijn computer blijft mijn main device. zo lang men de consument blijft leeg zuigen voor een scheet internet per maand op zon onnozel credit kaart schermpje. Nooit begrepen waarom mensen zoveel geld de vuilbak in kieperen ieder jaar voor zaken die je voor nul kost achter je computer ook kunt doen. Het blijft pure mafia.
Lindox @Meiklokje17 april 2023 15:59
Even een voorbeeld.

Ik gebruik (werk)dagelijks ongeveer 3 - 4 GB, indien ik vaak buiten vanaf de lente dan 8 of 9 GB per dag. Ik gebruik als vanaf mijn 16de onbeperkt nadat ik (lees: mijn ouders) een keer een giga rekening kreeg toen ik flink over mijn bundel ging. Ik deed toen veel nagiveren door middel van maps omdat ik jaren lang bezorgd heb op de scooter en ondertussen ook veel belde met onder andere klanten (waar moet ik precies zijn etc,) en vrienden dus ik had ook gelijk maar onbeperkt bellen genomen.

Ik heb nu 7-8 jaar later nog steeds onbeperkt internet. Reden? Navigeren, videobellen, Reddit/Apollo en muziek streamenin de hoogste kwaliteit en dat gaat dan rap. Maar de allerbelangrijkste reden is mijn grote vriend Ziggo.

Vast internet was hier zo slecht en indien je het nog niet weet, Ziggo heeft op vele plekken in Nederland buiten de grote steden flinke monopolies waar zijn voor mijn gebruik zoals games en Netflixen als enige partij ''normaal'' internet hebben. De rest had echt een te trage download en een nog ergere upload.
Alleen hebben wij al zo vaak een storing gehad dat ik toen maar dacht laat ik maar onbeperkt toch houden op mijn telefoon.

Ik houd er wel dingen van om mijn meeste zaken te regelen op mijn Dell laptop maar dat ding zelf is zo vervelend om te gebruiken: batterij snel leeg, slechte kijkhoeken, slechte firmware, pc gaat lastig aan etc. dat ik liever mijn telefoon gebruik voor alle zaakjes behalve kleren online aanschaffen. Gezien ik dan toch op mijn telefoon zit gebruik ik liever dan weer mijn onbeperkte bundel in plaats van Wi-fi.

Daarom zijn veel verschillende abonnementen zijn bij providers gezien er zoveel mensen zijn met zoveel wensen. Jij betaald minder en ik betaal meer.
k995 @Lindox17 april 2023 16:34
Hoe gebruik je 3-9gb per dag aan mobiele data?
Met wat je opsomt zit je daar echt langs geens kanten aan buiten dat je echt wel absurd hoge bitrate van lossless muziek moet gebruiken (met hopelijk een bedrade headset in een rustige omgeving).
Meiklokje @k99517 april 2023 17:21
Wat een verspilling. 4gb per dag op 4g doorjagen. Even een 80 euro dac aan je laptop en je luistert een ganse maand hi res / lossless voor nop met je tidal of qobuz wat die gozer heeft. En meestal knal je 20 % het zelfde nummer per maand door je toestel met dezelfde afspeellijst nummers. En dan zijn ze nog verwonderd dat telecom providers en streamingsdiensten stinkend rijk worden. Luister je muziek op spotify met een lage bit rate onderweg, en geef volle gas thuis op je wifi netwerk. En neem een lagere data bundel. Ik kom toe met mijn Orange light van een paar gb per maand. sterker nog ik krijg ze niet eens vol. Ik kijk toch ook geen streamz of vtm go op 4g ? Ik heb een laptop thuis met een groot scherm waar ik genoeg terabytes door mijn modem kan knallen. Wie betaalt nu 3 dubbel voor internet. Knetter gek noem ik dit. 8)7
k995 @Meiklokje17 april 2023 17:39
Ach meeste zullen dan via bluetooth luisteren naar die "goed" lossless muziek met een bitrate waar je 4k video mee kan zien.
af_bert 17 april 2023 15:49
Wow, DAT is duur! Hoe kun je bij Proximus blijven?
Ik betaal 15 euro per maand voor 15 GB mobiele data, onbeperkt bellen (*) en onbeperkt sms.

(*) lees: max 3 uur per dag naar dezelfde correspondent tijdens 1 gesprek - fair use
iddbbi @af_bert17 april 2023 18:02
Ik betaal 18€ voor :
20GB onbeperkt bellen en onbeperkt sms.

Toen Proximus mijn epic had afgesloten via 1 of andere vreemde reden ben ik naar de concurrentie gegaan.
bilbob 17 april 2023 19:27
Je zou er bijna een Nederlands Abonnement voor nemen..

Ik betaal nu 10 euro per maand. 14 GB internet. Onbeperkt bellen. 500 Smsjes.

Snap niet dat het in België nog steeds zoveel duurder is..
k995 @bilbob17 april 2023 19:41
https://www.heytelecom.be/

10 euro voor 10gb en als je een jaar klant bent 20 gb.
onbeperkt bellen/sms'en.

Het is er dus wel, mensen veranderen echter weinig.
thomas81 17 april 2023 15:18
Unlimited = 300 GB daarna wordt de snelheid verlaagd naar 512 Kbps
Jaldea @thomas8117 april 2023 15:35
Bron?
H1MSELF1SH @Jaldea17 april 2023 15:49
Klikken op "Meer info" onder Mobilus Unlimited Premium op https://www.proximus.be/n...iel/gsm-abonnementen.html .

Daar staat letterlijk: "In België: 300 GB/maand om te surfen op onze 4G- en 5G-netwerken tot 1 Gbps. Boven 300 GB, blijft het surfen onbeperkt, maar met verminderde snelheid (max 512 Kbps)."
atthias @Jaldea17 april 2023 15:44
zo werkte dat in iedergeval bij de oude abbos zie hier https://gathering.tweaker...message/75080998#75080998
de nieuwe is nog niet bekent of ze de snelheid dan ook gaan terug zetten
k995 @Jaldea17 april 2023 16:22
belgische wetgeving die dit jaar aangepast is.
Als je onbeperkt zegt is het minimum 300gb .
Jaldea @k99517 april 2023 16:31
Nog altijd beter dan in Nederland waar onbeperkt 10GB per dag is (en vorig jaar nog 5GB per dag) waarbij je handmatig moet upgraden voor 1GB extra per keer.
k995 @Jaldea17 april 2023 16:35
300gb/maand dus een 10gb/day.
Jaldea @k99518 april 2023 09:49
Dat vind ik dus niet hetzelfde, als je tegen mij zegt 300gb/maand moet je niet met een dag limiet komen.
k995 @Jaldea18 april 2023 12:33
Dat is idd waar, raar dat ze dat zo doen in nederland
egeuens @Jaldea18 april 2023 16:35
BIPT, het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie heeft dit beslist. De term unlimited gaf een verkeerd beeld en er moet gepubliceerd worden dat dit max 300GB is. Alle providers moeten hieraan voldoen. www.bipt.be
cadsite 17 april 2023 15:33
Ze plaatsen zichzelf echt wel compleet uit de markt met dit soort abonnementen.
Hun goedkoopste is echt wel duur en je krijgt een pak minder dan wat je elders krijgt.
Het is wel duidelijk dat ze enkel nog de 'full-option' markt willen bedienen en de pack's verkopen.

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