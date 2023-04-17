Proximus komt in mei met nieuwe mobiele abonnementen

Proximus introduceert nieuwe mobieletelefoonabonnementen. De provider komt met vier verschillende opties voor consumenten en bedrijven. De nieuwe abonnementen komen per 2 mei beschikbaar. De bestaande abonnementen worden vanaf dan niet meer aangeboden aan nieuwe klanten.

Proximus komt met vier verschillende abonnementen voor particulieren. Het goedkoopste abonnement kost 17 euro per maand en daarmee krijgen gebruikers 5GB mobiele data, 150 belminuten en onbeperkte sms'jes. Mobile Easy kost 3 euro extra en biedt 10GB data op het 5G-netwerk van Proximus en onbeperkte belminuten. Mobile Maxi biedt 50GB data voor 30 euro en een Mobile Unlimited-abonnement met onbeperkte data kost 50 euro per maand.

Met de nieuwe abonnementen wordt onder meer het goedkoopste abonnement van Proximus uitgebreid met meer data en belminuten, hoewel de nieuwe variant ook 1 euro per maand duurder wordt. De Mobile Easy-abonnement is 7 euro per maand goedkoper dan het huidige Mobilus M-abonnement, maar krijgt ook 2GB minder data en lagere internetsnelheden. Ook het 50GB-abonnement krijgt minder snel internet, maar wordt 13 euro per maand goedkoper. Het Unlimited-abonnement blijft ongewijzigd op het gebied van prijs en snelheid. Bij het huidige Unlimited Premium-abonnement én het nieuwe Mobile Unlimited-abonnement hanteert Proximus een fair-usebeleid van 300GB. Daarna wordt de snelheid beperkt.

De bestaande abonnementen van Proximus worden na 2 mei niet meer aangeboden voor nieuwe klanten. Bestaande klanten behouden wel hun huidige abonnement of kunnen vragen om overgezet te worden op een van de nieuwe opties. Verder worden de Flex-packs van Proximus uitgebreid. Mobile Flex S wordt opgehoogd van 5GB naar 10GB data, terwijl dat bij Flex M wordt uitgebreid van 20GB naar 75GB. Met Mobile Flex Unlimited wordt een nieuwe optie voor onbeperkte data geïntroduceerd.

Proximus komt ook met vier nieuwe Business Mobile-abonnementen voor bedrijven. Het bedrijf komt onder meer met abonnementen met 5, 20 en 250GB. Er komt ook een Business Mobile International-abonnement met onbeperkte data, belminuten en sms'jes. Dat laatste abonnement krijgt ook een databundel van 1GB voor gebruik in de VS, Canada en Zwitserland. Ook deze abonnementen komen op 2 mei beschikbaar.

Nieuwe en huidige Proximus-abonnementen voor consumenten Abonnement Bundel Maandtarief Abonnement (oud) Bundel (oud) Prijs (oud) Mobile Essential 5GB data

150 belminuten

Onbeperkt sms'en 17 euro Mobilus S 3GB data

120 belminuten

Onbeperkt sms'en 16 euro Mobile Easy 10GB data (5G,

tot 200Mbit/s)

Onbeperkt bellen

Onbeperkt sms'en 20 euro Mobilus M 12GB data (5G, tot 250Mbit/s)

Onbeperkt bellen

Onbeperkt sms'en 27 euro Mobile Maxi 50GB data (5G,

tot 500Mbit/s)

Onbeperkt bellen

Onbeperkt sms'en 30 euro Mobilus Maxi 50GB data (5G, tot 1Gbit/s)

Onbeperkt bellen

Onbeperkt sms'en 43 euro Mobile Unlimited Onbeperkt data (5G, tot 1Gbit/s)

Onbeperkt bellen

Onbeperkt sms'en 50 euro Mobilus Unlimited Premium Onbeperkt data (5G, tot 1Gbit/s)

Onbeperkt bellen

Onbeperkt sms'en 50 euro