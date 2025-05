Telenet verhoogt vanaf 24 april internetsnelheden van ONE-abonnement

De Belgische provider gaat vanaf 24 april de down- en uploadsnelheden van het ONE-abonnement verhogen. De download gaat er 100Mbit/s op vooruit, bij upload is de verhoging 5Mbit/s. Telenet ONE is een abonnement met een vaste en mobiele aansluiting.

Het ONE-abonnement krijgt vanaf 24 april vaste en mobiele downloadsnelheden van 250Mbit/s. Dit is nu nog 150Mbit/s. De uploadsnelheid gaat van 15Mbit/s naar 20Mbit/s, laat de provider weten in een mail naar klanten. Klanten hoeven niks te doen voor de snelheidswinst en de prijs blijft vanaf 69,10 euro per maand. Wel zegt een klant van Telenet per mail te hebben gehoord dat zijn of haar modem de hogere snelheden niet aankan en dat de provider op dit moment geen nieuwe modems heeft.

Telenet kondigde de ONE-abonnementen twee jaar geleden aan. Bij dit abonnement combineren klanten een mobiel abonnement en een vastinternetabonnement. Het abonnement heeft fair use policies voor het dataverbruik en standaard komt het abonnement met één nummer. Het toevoegen van extra nummers kan tegen een meerprijs. Naast het ONE-abonnement is er een sneller ONEup-abonnement, met snelheden tot 1Gbit/s en een prijs van 90 euro per maand. Dit abonnement krijgt voor zover bekend geen snelheidsverhoging.

De Belgische provider kondigt daarnaast snelheidsverhogingen aan voor KLIK- en Business Fibernet-abonnementen. Zakelijke klanten die nu een downloadsnelheid van 300Mbit/s hebben, krijgen vanaf 24 april een 500Mbit/s-downloadverbinding. De upload blijft met 30Mbit/s gelijk.