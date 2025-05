NPerf: Delta en Odido hebben beste vaste netwerken van Nederland

Delta en Odido hebben volgens netwerktester nPerf de beste vaste netwerken van Nederland. Delta heeft de hoogste download- en uploadsnelheden, terwijl Odido als beste internetprovider uit de browsetest komt.

NPerf heeft een analyse opgesteld op basis van bijna 402.000 snelheidstests die via zijn site, Android- en iOS-app zijn uitgevoerd. De tests hebben plaatsgevonden tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024. Het is niet heel verrassend dat Delta en Odido als beste uit nPerfs test komen, aangezien ze de enige providers zijn die momenteel 8Gbit/s-abonnementen aanbieden.

Voor de analyse zijn de vier grotere Nederlandse providers meegenomen: Delta, Odido, KPN en Ziggo. Het bedrijf laat in een grafiek zien hoe de tests zijn verdeeld over de providers. Het grootste deel van de tests, 42 procent, is afkomstig van Ziggo. Dan volgt KPN met 33 procent. Bij Odido is 15 procent van de tests afgenomen en bij Delta 10 procent.

Bron: nPerf

NPerf heeft gekeken naar de hoeveelheid gegevens die in één seconde van de server wordt ontvangen, als maatstaf voor de beste downloadsnelheid, schrijft het bedrijf. De gemiddelde downloadsnelheid bij Delta komt neer op 272Mbit/s. Daarna volgt Ziggo met 255Mbit/s. Op de derde plaats staat Odido met 236Mbit/s en KPN eindigt op de vierde plaats met 186Mbit/s.

Ook bij de uploadsnelheid komt Delta er als eerste uit met 235Mbit/s en Odido als tweede met 208Mbit/s. Daarna volgen KPN en Ziggo met respectievelijk 162 en 51Mbit/s. Verder wijzen de tests uit dat Delta de laagste latency heeft, met gemiddeld 15ms.

Bij de browsetest is gekeken naar de gemiddelde laadtijd van een pagina van 1s. KPN en Odido deden het allebei even goed op dat vlak. Ook bij de streamingtest via YouTube zaten de uitslagen van de twee providers dicht bij elkaar.