NU.nl: internetproviders maken opzeggen abonnement lastiger dan nodig

Nederlandse internetproviders maken het opzeggen van een abonnement lastiger dan nodig. Dat schrijft NU.nl op basis van eigen onderzoek. Sommige internetproviders zouden de wet overtreden omdat klanten online abonnementen alleen telefonisch kunnen opzeggen.

Volgens NU.nl moeten klanten vaak enkele keren doorklikken of vragen beantwoorden voordat ze de gewenste opzeginformatie te zien krijgen. Wanneer ze die informatie gevonden hebben, blijkt dat ze in sommige gevallen nog eerst met de klantenservice van het bedrijf moeten bellen, of dat het online opzegformulier nog steeds verstopt zit achter een menu.

Als er toch naar een klantenservice gebeld moet worden, wacht er volgens NU.nl een andere uitdaging: wachttijden. Die kunnen volgens het nieuwsmedium soms oplopen tot een half uur. Zodra een klant een medewerker aan de lijn krijgt, zou deze de klant ook proberen te overtuigen om aan boord te blijven. Dit gebeurt naar verluidt via allerlei kortingen en beloftes.

Volgens Charlotte Pavillon, hoogleraar consumentenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, moeten klanten die een abonnement online hebben afgesloten, dit abonnement ook online kunnen opzeggen. "De wet schrijft voor dat je jouw abonnement op dezelfde manier moet kunnen opzeggen als dat je het bent aangegaan", zegt ze tegenover NU.nl. Een woordvoerder van de Autoriteit Consument en Markt stelt dat als een contract online is aangegaan, een opzegging per mail voldoende is.

NU.nl vermeldt ook enkele concrete bevindingen uit het onderzoek. Wie bijvoorbeeld een abonnement bij KPN wil opzeggen, komt naar verluidt terecht in een systeem met vragen. Na deze vragen te hebben beantwoord komen de klanten terecht op een pagina waar alleen informatie over telefonisch opzeggen staat. Onderaan de pagina kunnen klanten wel een knop aanklikken om alsnog informatie over online opzeggen te zien. Ziggo beschikt ook over een pagina met opzeginformatie, maar die verwijst meermaals naar de telefonische klantendienst. Onderaan deze pagina staat ook aangegeven dat online opzeggen mogelijk is. NU.nl vermeldt ten slotte ook internetproviders waar het wel degelijk mogelijk is om zonder hindernissen online op te zeggen. Dat zijn Delta, Caiway, Freedom Internet, Jonaz, SKP en SKV.