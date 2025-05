Delta en Caiway vervangen deel stroomadapters van modems vanwege productiefout

Providers Delta en Caiway vervangen een deel van de stroomadapters van glasvezelmodems. De adapters in kwestie blijken een fout te bevatten, waardoor ze na een stroomonderbreking defect kunnen raken.

Het gaat om adapters bij klanten die gebruikmaken van een glasvezelmodem voor XGS-PON, meldt Delta op zijn website. Na een stroomonderbreking kan de adapter defect raken, waardoor de modem niet meer opstart, terwijl de lampjes wel blijven branden. Volgens Delta levert de adapter verder geen gevaar op.

De adapters in kwestie worden vervangen door een nieuw exemplaar waarbij het probleem is opgelost. Klanten die dit aangaat krijgen in de komende maanden een persoonlijk bericht en een nieuwe adapter per post opgestuurd. Ze kunnen de adapter eenvoudig zelf omwisselen. De oude adapter kan ingeleverd worden bij de milieustraat.