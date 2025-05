Renders tonen Samsung Galaxy A36 met camera-eiland

Er zijn renders verschenen van wat de Samsung Galaxy A36-smartphone zou zijn. De telefoon heeft in tegenstelling tot voorganger A35 een camera-eiland. Het ontwerp lijkt veel op dat in renders van de Galaxy A56.

Verdere wijzigingen in het ontwerp lijken beperkt te zijn in de renders die Evan Blass laat zien. Blass, ook bekend als EvLeaks, toont vaak renders van onaangekondigde smartphones. De Galaxy A36 zou de A35 moeten opvolgen. De telefoons in de A3x-serie en de A5x-serie lijken al jaren veel op elkaar en verschillen vooral op het gebied van specificaties zoals de soc of de camera's. Samsung bracht de A35 en A55 vorig jaar in het voorjaar uit.