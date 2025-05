Apple TV is bruikbaar op Android-telefoons, abo afsluiten loopt via Google

Apple TV is uitgekomen voor Android-telefoons, zo heeft de fabrikant bekendgemaakt. Het afsluiten van abonnementen kan via de app en werkt via Google Play. De app was al beschikbaar voor Android TV.

De app stond al in de Play Store, maar was alleen bruikbaar voor tv's. Nu is de app ook geschikt voor telefoons, tablets en vouwbare smartphones, zegt Apple. Bovendien is het mogelijk geworden om abonnementen af te sluiten via de app en daarbij loopt de betaling via Google Play. Wel is een Apple-account nodig om te kijken. Apple TV+ is de streamingdienst van het Amerikaanse bedrijf en kost 10 euro per maand. Het bestaat sinds 2019.