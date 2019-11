'Apple TV+ heeft hoogste bitrate van 4k-streamingdiensten'

Streamingdienst Apple TV+ biedt 4k-video's aan met een hogere bitrate dan concurrenten. Dat concludeert FlatpanelsHD na eigen tests. Apples eigen serie See heeft een bitrate van gemiddeld 29Mbit/s met een piek van 41Mbit/s.

Rasmus Larsen, de oprichter van FlatpanelsHD, heeft de tests uitgevoerd en concludeert dat de bitrate bij See het hoogst is. Bij de documentaire The Elephant Queen is de bitrate gemiddeld 26Mbit/s en bij de serie Dickinsons is dat gemiddeld 17,9Mbit/s. In alle gevallen gaat het om 4k-video's met een framerate van 24fps.

Netflix biedt zijn 4k-streams aan met een bitrate van maximaal 16Mbit/s en ook bij Amazon Prime Video is dat vergelijkbaar volgens ervaringen van gebruikers. De bitrate die Apple gebruikt is volgens Larsen anderhalf tot twee keer zo hoog dan wat gangbaar is voor blu-rays, maar ongeveer de helft van de bitrate van een uhd-blu-ray.

Apple TV+ is sinds begin deze maand beschikbaar. De streamingdienst kost vijf euro per maand en er is een gratis proefperiode van zeven dagen. Kopers van een nieuwe iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch of Mac krijgen een jaar gratis toegang.