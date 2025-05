Apple kondigt volgende week nieuw product aan, vermoedelijk nieuwe iPhone SE

Apple kondigt op woensdag 19 februari een nieuw product aan. Dat bevestigt ceo Tim Cook. Vermoedelijk gaat het om de vierde generatie iPhone SE; er gaan al langer geruchten rond dat die telefoon binnenkort verschijnt.

"Maak je klaar om het nieuwste lid van de familie te ontmoeten", schrijft Tim Cook op sociale media, samen met een gif van het Apple-logo. De topman zegt niet om welk product dat precies gaat, maar er gaan al langer geruchten rond over de komst van een nieuwe iPhone SE. Apple bracht in 2022 voor het laatst een nieuwe versie uit van dat goedkopere iPhone-model.

Apple-insider Mark Gurman schreef vorige week dat de nieuwe iPhone SE 'in de komende dagen' wordt aangekondigd. Gisteren benadrukte hij dat dat volgende week gebeurt, wat overeenkomt met de timing van Apples aankondiging op 19 februari. Het zou gaan om de eerste SE zonder Home-knop en de eerste met een oledscherm. Naar verwachting krijgt het apparaat daarnaast Face ID en een A18-soc, die geschikt is voor de Apple Intelligence-features in iOS.