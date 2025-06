Nikkei: Nieuwe versie iPhone SE krijgt oledscherm in plaats van lcd-scherm

Alle nieuwe iPhone-modellen die vanaf 2025 op de markt verschijnen worden voorzien van oledscherm, waaronder de iPhone SE 4. Dat schrijft de Japanse krant Nikkei op basis van interne bronnen.

Apple zou bestellingen hebben geplaatst bij BOE Technology Group en LG Display voor de nieuwe iPhone SE, schrijft Nikkei. De vorige iPhone SE-modellen beschikken over lcd-scherm, dus de iPhone SE 4 zou dan als eerste in de serie een oledscherm krijgen.

Doordat Apple voor alle iPhones overgaat op oled, vallen de twee Japanse schermfabrikanten JDI en Sharp buiten de boot, volgens Nikkei. De fabrikanten hebben de laatste jaren alleen lcd-schermen geleverd aan Apple voor de iPhone SE, maar hadden tien jaar geleden een gezamenlijk aandeel van 70 procent in iPhone-schermen. Rond 2015 leverden JDI en Sharp jaarlijks bijna 200 miljoen lcd-schermen voor iPhones, maar in 2023 was dat aantal gedaald tot ongeveer 20 miljoen. Apple heeft nog niet gereageerd op de vragen van Nikkei.