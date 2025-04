Kuo: Apple rust twee iPhones in 2025 uit met eigen 5G-modemchip

Twee van de iPhones die Apple in 2025 wil uitbrengen, krijgen 5G-modemchips van Apple zelf. Dat stelt analist Ming-Chi Kuo. Tot nu toe gebruikte Apple 5G-modems van Qualcomm in zijn iPhones, al werkt Apple al enige tijd aan zijn eigen chips.

Kuo schrijft op X dat de iPhone SE4 en de ultradunne iPhone 17 beide een 5G-modemchip van Apple zelf krijgen. De iPhone SE4 verschijnt volgens de analist in het eerste kwartaal van 2025; de iPhone 17 volgt in het derde kwartaal. Andere nieuwe iPhones blijven volgens Kuo wel de chips van Qualcomm gebruiken. Dat geldt ook voor de andere varianten van de iPhone 17. Naast de ultradunne variant verschijnen volgens geruchten ook de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

Qualcomm en Apple hebben sinds 2019 een deal waarmee de chipmaker 5G-modems aan Apple levert. Vorig jaar werd die overeenkomst tot en met 2026 verlengd. Ook hebben de twee een patentlicentieovereenkomst, die Apple ook nodig heeft om Qualcomm-modemchips voor zijn iPhones te gebruiken. Deze overeenkomst werd in februari verlengd tot 2027.

Ondertussen werkt Apple al enige jaren aan zijn eigen 5G-modemchips. Het bedrijf nam daar in 2020 de 5G-divisie van Intel voor over, voor een miljard dollar. The Wall Street Journal schreef vorig jaar op basis van gesprekken met voormalige Apple-ingenieurs en -leidinggevenden dat Apple nog niet tevreden was met zijn eigen modems. De prototypes die in 2022 werden getest, zouden ruim drie jaar achterliggen op de beste modemchips van Qualcomm. Daarom werd het gebruik van een eigen modem uitgesteld tot in ieder geval 2024.