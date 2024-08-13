Patreon moet Apple-tarief van 30 procent invoeren voor iOS-gebruikers

Vanaf november 2024 zijn Patreon-gebruikers op iOS verplicht om gebruik te maken van Apples in-appaankoopsysteem. Vanaf dat moment gaat 30 procent van de inkomsten uit nieuwe lidmaatschappen en aankopen naar Apple.

Patreon biedt een platform voor digitale abonnementsdiensten. Met ingang van november 2024 moeten contentmakers op iOS overstappen op abonnementsfacturering om via de app te kunnen blijven verkopen. Maandelijkse of per-creatiefactureringsmodellen verdwijnen. Dat zegt Patreon in een blogpost. Bestaande klanten worden voorlopig niet getroffen; de regels gelden alleen voor nieuwe abonnementen en verlengingen. Patreon biedt makers de mogelijkheid om hun prijzen in de iOS-app automatisch te verhogen om de commissie van 30 procent te compenseren. Als zij ervoor kiezen dit niet te doen, moeten ze deze kosten zelf dragen, wat hun inkomsten vermindert. Als Patreon niet aan de eisen van Apple voldoet, loopt de app het risico om uit de App Store te worden verwijderd.