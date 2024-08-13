Patreon moet Apple-tarief van 30 procent invoeren voor iOS-gebruikers

Vanaf november 2024 zijn Patreon-gebruikers op iOS verplicht om gebruik te maken van Apples in-appaankoopsysteem. Vanaf dat moment gaat 30 procent van de inkomsten uit nieuwe lidmaatschappen en aankopen naar Apple.

Patreon biedt een platform voor digitale abonnementsdiensten. Met ingang van november 2024 moeten contentmakers op iOS overstappen op abonnementsfacturering om via de app te kunnen blijven verkopen. Maandelijkse of per-creatiefactureringsmodellen verdwijnen. Dat zegt Patreon in een blogpost. Bestaande klanten worden voorlopig niet getroffen; de regels gelden alleen voor nieuwe abonnementen en verlengingen. Patreon biedt makers de mogelijkheid om hun prijzen in de iOS-app automatisch te verhogen om de commissie van 30 procent te compenseren. Als zij ervoor kiezen dit niet te doen, moeten ze deze kosten zelf dragen, wat hun inkomsten vermindert. Als Patreon niet aan de eisen van Apple voldoet, loopt de app het risico om uit de App Store te worden verwijderd.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 13-08-2024 13:35
125 • submitter: Kroesss

13-08-2024 • 13:35

125

Submitter: Kroesss

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Reacties (125)

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kamerplant 13 augustus 2024 13:41
Oef! Dus eerst 30% naar Apple, dan 5-12% naar Patreon zelf. En de rest mag je dan wel zelf houden. Dit maakt Patreon wel een héél erg duur betaalsysteem (want eigenlijk is dat het toch, een veredeld betaalsysteem).
Faloude @kamerplant13 augustus 2024 13:46
Nee, dit maakt Apple een heel duur platform :)
PrimusIP @Faloude13 augustus 2024 14:41
Een eenvoudige oplossing is dat Patreon de functionaliteit voor het afsluiten van abonnementen uit de IOS app haalt en het via de website laat lopen. Ik heb als Apple gebruiker wel van Patreon gebruik gemaakt maar sowieso nooit de behoefte gehad een app er voor te downloaden.

Het zou mooi zijn als meer bedrijven dat ook doen zodat dit verdienmodel van Apple onhoudbaar wordt. Juist als "Apple spulletjes fan" vind ik dat ze mij ook hier als klant aan het benadelen zijn.
Bliksem B @PrimusIP13 augustus 2024 16:41
Een eenvoudige oplossing is dat Patreon de functionaliteit voor het afsluiten van abonnementen uit de IOS app haalt en het via de website laat lopen. Ik heb als Apple gebruiker wel van Patreon gebruik gemaakt maar sowieso nooit de behoefte gehad een app er voor te downloaden.
Alleen je mag niet linken vanuit de app naar externe websites. Dag mag vanaf de herfst nog wel, maar dan:
Ontwikkelaars die besluiten gebruik te maken van dit nieuwe beleid, moeten wel aangepaste tarieven betalen. Er komt een klantverwervingsvergoeding van 5 procent voor nieuwe klanten en een appwinkeldienstentarief van 10 procent voor alle betalingen binnen een jaar na installatie van de app. 9to5Mac merkt op dat dit zo'n 2 tot 10 procentpunt minder is, afhankelijk van of de ontwikkelaar meedoet aan een programma voor kleine appontwikkelaars.
Zie ook nieuws: Apple past onder druk van EU communicatieregels voor appontwikkelaars...

Probleem is dus dat je moet vertrouwen dat mensen de betaalmethode kunnen vinden vanuit de app zonder hier na te linken. Ik vraag me trouwens af hoe dit zit vanuit Youtube. Als een Youtuber verwijst naar zijn Patroen op een website, dan geldt daarvoor toch ook deze regel? En mocht/mag je tot de herfst dan enkel verwijzen naar de app van Patreon en niet naar de website 🤔?

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 13 augustus 2024 16:45]

DdeM @Bliksem B13 augustus 2024 18:38
Oké maar wat dan als ik als content editor zelf link naar een externe website? Daar kan Patreon niets aan doen, of gaat Apple dan ook maar bepalen dat Patreon mijn pagina moet blokkeren of mij moet verwijderen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn...
Geekomatic @PrimusIP13 augustus 2024 14:49
Jah, dat dacht ik ook. Waarom nog apps maken?
Het gaat toch over tekst, beeld en geluid?
Met HTML5 kun je heel veel tegenwoordig.
.
Of is er specifieke functionaliteit die alleen in een app kan?
Anders appstores (ook die van Google) gewoon niet gebruiken.
ultimasnake @Geekomatic13 augustus 2024 15:43
Een hoop kan by default wel maar Push berichten, caching (zelf bepalen), eigen omgeving (ipv tabblad zijn) zouden de eerste dingen zijn die mij te binnen schieten die niet kunnen of lastiger zijn.

Sommige apps hebben dan weer exclusievere functionaliteiten waar javascript/typescript zich niet voor leent. Dan denk ik bijv weer aan snapchat met al zijn filters, of een videobewerk programma, krachtige (eigen) game engines etc etc

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 13 augustus 2024 15:44]

Luminair @ultimasnake13 augustus 2024 15:53
Een hoop kan by default wel maar Push berichten, caching (zelf bepalen)
Dit kan sinds de vorige major versie van iOS (geloof 16.5?); je installeert de website als web-app, en dan kan het op toestemming vragen. Caching kan ook via een serviceworker.

Weet zo snel niet wat je met "Eigen omgeving" bedoelt, maar via WASM en WebGL kun je al enorm veel draaien. Volgens mij is het zelfs een endpoint voor Unity / Godot om naar te compileren.
Ghoelian @Luminair13 augustus 2024 15:58
Weet zo snel niet wat je met "Eigen omgeving" bedoelt
Denk dat ie bedoeld dat je niet in de gewone browseromgeving zit, met tabbladen enzo. Maar dat is volgens mij toch ook al lang mogelijk op iOS? Op Android wel in ieder geval.

Edit: Lijkt erop dat Safari het deels ondersteunt, alleen full-screen en minimal ui niet. Standalone dus wel, waardoor je website als een native app zou moeten lijken.

https://developer.mozilla...lay#browser_compatibility

[Reactie gewijzigd door Ghoelian op 13 augustus 2024 16:02]

Luminair @Ghoelian13 augustus 2024 23:34
Dat is mijn ervaring met wegsla maken voor iOS inderdaad. Het is wat fiddlen dat het nog niet 100% alles in manifest ondersteund, maar je kunt in elk geval full screen apps maken met push notificaties, indexdb opslag, en service workers.

Sommige webapps zitten zo goed in elkaar dat je het verschil met native niet ziet, tenzij je heel precies gaat prikken en kijken: https://wefwef.app/ bijvoorbeeld.
Minimise @Geekomatic13 augustus 2024 14:53
Omdat zonder gebruikers je app niks waard is! Bovendien krijg je tegenwoordig veel gezeur met antiwitwas regels als je alles zelf wilt doen, maar dan bijvoorbeeld soms wat standaard teksten vergeet over te nemen over het doel en herkomst van gelden.

[Reactie gewijzigd door Minimise op 13 augustus 2024 14:56]

g_v_rijn @Geekomatic13 augustus 2024 18:28
Web Apps binnen Android - perfect alternatief.
Als de Web App qua functionaliteit goed is - zie ik af van App installatie, scheelt ook weer in aantal te onderhouden / update App activiteiten.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 13 augustus 2024 18:32]

MadJo80 @PrimusIP13 augustus 2024 16:47
Helaas heeft Apple gedreigd met het uit de App Store halen van de Patreon app als ze hun betalingsfunctionaliteit uit de app halen.
Ook als Patreon de mogelijkheid zou gaan bieden aan creators om iOS-betalingen uit te sluiten zou Apple de app uit de Store gooien.

Tenminste dat begreep ik uit de video van Patreon's CEO:
YouTube: Apple’s requirements are about to hit creators and fans on Patreon. ...

Ik ben ook liefhebber van de Apple spullen, maar ik vind het bedrijf hier wel erg greedy.
Ik heb inmiddels de Patreon app verwijderd van mijn iPhone en iPad, en de PWA website als bookmark op mijn homescreen gezet. Ik vond de notificaties toch maar een nuisance.

[Reactie gewijzigd door MadJo80 op 13 augustus 2024 16:48]

indostylo @PrimusIP14 augustus 2024 07:18
Inderdaad, je kunt een website in safari (ios of ipadOS) openen. Vervolgens onderaan klik je op de share button (vierkant met pijl omhoog)
En daarin heb je een optie:
“Add to Home screen”

Dan heb je een pictograam van de website naast al je andere apps.

Ik gebruik zelf geen patreon, maar zoals Primus al zei. Het zou toch niet zo moeilijk zijn voor de Patreon Dev om een App evaring op een mobile web na te bootsen.
Tintel
@Faloude13 augustus 2024 13:58
Juist. Een platform wat je dwingt van de app-store gebruik te maken en dan dwingt om hoe dan ook 30% af te dragen.... ook al is de enige dienst die ze verlenen, het aanbieden van de app....
Maffia praktijken dus....

Maar het mooie is; net zoals bij maffia praktijken met beschermingsgeld, de klant merkt er niet zoveel van...
Triblade_8472 @kamerplant13 augustus 2024 14:12
Mag ik vragen wat Apple dan bied wat die 30% waard is?

En dan bedoel ik afromen van abonnementen, de periodieke betalingen, niets anders/eenmaligs.
HandheldGaming @Triblade_847213 augustus 2024 14:57
Apple doet wel wat, ze faciliteren betaling, bescherming van gebruikers, een promotieplatform. Maar of dit 30% waard is waag ik te betwijfelen. Maar bijvoorbeeld Steam vraagt ook 30% marge, dus het percentage daar valt over te discussiëren.

Daar zit het verschil met bijvoorbeeld Steam. Van Steam mag je productcodes maken, op hun platform, en voor het bedrag verkopen dat jij vaststelt zonder dat Steam daar ook maar een cent van neemt.

Het verschil tussen Steam en Apple is dat het er steeds meer op begint te lijken dat je 30% moet betalen wanneer je in de richting van een Apple product hebt gekeken in een ver verleden. Apple zal een zo groot mogelijk stuk van de taart pakken ongeacht of ze er iets voor hebben gedaan of niet.
Triblade_8472 @HandheldGaming13 augustus 2024 15:55
Naar wat ik ervan begrijp is datze juist niet van het Apple betaalsysteem gebruik (maakte) maar daar naartoe gedwongen worden.
Vanaf november 2024 zijn Patreon-gebruikers op iOS verplicht om gebruik te maken van Apples in-appaankoopsysteem.
Dat promoten hebben ze naar mijn weten ook niet om gevraagd. Daarnaast behoor je dat seperaat af te nemen. Sterker nog, je kan dat zelfs zien als een gunst richting Apple om waarde aan hun toestellen toe te voegen.
OruBLMsFrl @HandheldGaming13 augustus 2024 22:58
Met voor Steam codes wel ook een belangrijke bepaling: je mag het nooit elders voor een lagere prijs aanbieden dan de prijs op Steam. Velen zullen voor het gemak kiezen en bij gelijke prijs direct op Steam afrekenen.
HandheldGaming @OruBLMsFrl14 augustus 2024 07:16
Dat klopt... maar je hebt de optie en Steam biedt zelfs de ruimte voor een alternatief. Wat Apple doet is monopolistisch en is machtsmisbruik. Dat is problematisch.

Jammer genoeg, zijn er voldoende mensen die de positieve aspecten van dit machtsvertoon prettig vinden. Je kan ze herkennen aan het zinnetje "Apple werkt gewoon". Iets waar ik ook veel over vindt, maar dan ga ik van de rails. Voor zover dit al niet het geval is.
indostylo @Triblade_847214 augustus 2024 07:38
Server, onderhoud, dataverbinding, beveiliging,

En het belangrijkste, ze hebben de app store uit het niets, steen voor steen vanaf 0 opgebouwd. Ik neem aan dat het ontwikkelen van ios, en het updaten ervan ook met dat geld betaald moet worden.

Dat zijn dingen die veel geld en werkuren kosten. Als het allemaal zo makkelijk was, dan was er wel iemand geweest die vanuit een zolder kamertje zijn eigen OS en appstore gemaakt.


Apple heeft in het begin, geld geinvesteerd om een app store te ontwikkelen, met de risico dat het misschien flopt en verlies draait.
Triblade_8472 @indostylo14 augustus 2024 09:06
Maar dat moeten ze niet afwenden op een ander. Zij willen een appstore, zij willen de telefoon verkopen.
Wim Cossement @Triblade_847214 augustus 2024 17:20
En hoeveel jaren uit het verleden ga je blijven meeslepen, als zelfverklaard superinnovatief bedrijf dat niet blijft stilstaan! Ooit waren ze bijna bankroet, misschien is het daarom dat ze 30% vragen? :P

[Reactie gewijzigd door Wim Cossement op 14 augustus 2024 17:20]

Triblade_8472 @Wim Cossement14 augustus 2024 18:33
Door de dure telefoons, en bedrijven die wél daadwerkelijk van hun services gebruik maken. Lijkt mij logischer.
Wim Cossement @Triblade_847215 augustus 2024 15:32
Nope, iedereen gelijk voor de wet voor Apple, betalen!
Faloude @kamerplant13 augustus 2024 14:11
Zo hey, jij slaat wel erg ver van de spijker. Supermarkt -> klant is een directe relatie, daar zit geen tussenpersoon tussen dus je vergelijking gaat niet helemaal op. Als jij enkel met de bus naar de supermarkt kan en de busmaatschappij heeft 90% van de lijnen in beheer en vraagt jou € 15 voor een kaartje voor een reis van 5km, dan is er sprake van machtsmisbruik.
Harrie-Handbak @Faloude13 augustus 2024 15:47
Nu is de supermarkt ook niet het beste voorbeeld om te zeggen dat er geen machmisbruikt is :P. Maar ik zou die vergelijking wel aan durven:

- De producenten (boeren etc) krijgen maar een minimale marge. Lees developers.
- De supermarkten krijgen geld van elk verkocht product en bepalen waar het product in de schappen komt te liggen, wil je betere positie = meer betalen. Lees Apple.
- De klanten kunnen gewoon weg bij beide situaties voor alles betalen :P.

Nu ben ik van mening dat voor de services van Apple wel betaald mag worden, misschien XCode als betaalde (maandelijks) service aanbieden, eventueel hostingskosten o.i.d. ipv 30%. Beide kampen hebben valide argumenten. Afwachten hoe dit binnen de EU gaat verlopen.

[Reactie gewijzigd door Harrie-Handbak op 13 augustus 2024 15:50]

morphje @Harrie-Handbak13 augustus 2024 16:46
Supermarkt is wel een interessant voorbeeld, aangezien je wel (in de meeste gevallen) een vrije keuze hebt tussen verschillende ketens, maar goed analogieen zijn altijd rottig en je kan altijd wel wat vinden :)
Robbaman @kamerplant13 augustus 2024 14:04
Beetje gekke vergelijking als je het mij vraagt. De lokale supermarkt moet heel wat doen voor een minimale marge en loopt daarbij ook nog flink voorraadrisico (zeker supermarkten met hun bederfelijke waren)

Apple hoeft, zeker als de betaling niet eens via hen loopt vrij weinig te doen voor die 30% commissie die ze opstrijken.
OruBLMsFrl @Robbaman13 augustus 2024 23:02
Tegelijk is Patreon ook gewoon een for-profit van wat ik weet. Apple zou wat je zegt bedragen en percentages op maat per marktsegment en dienstenpakket moeten hebben. Voor zoiets als Patreon mag Apple van mij prima 5-12% rekenen, maar geen 30%...
Blokker_1999
@kamerplant13 augustus 2024 14:08
Je vergelijking loopt volledig mis.
- de iPhone is gekocht met een zeer grote marge
- de ontwikkelaar betaald voor zijn Apple developer account
- het platform waarop alle content staat wordt gehost door een externe partij, in dit geval Patreon zelf

Vind jij het dan normaal dat Apple, die in heel dit process amper waarde toevoegd ineens 30% gaat afvangen van de inkomsten die bedoeld zijn om creatieve mensen te steunen? Dat is een enorm deel van de inkomsten waarvoor Apple eigenlijk zo goed als niets moet doen. Het is niet alsof de app vanaf deze herfst ineens beter zal zijn, sneller zal werken, een ander design zal hebben, dat de mensen die je steunt ineens beter gaan kunnen werken of er andere voordelen uit halen.
drakiesoft @Blokker_199913 augustus 2024 18:04
Apple gebruikers verdienen het om 30% extra te betalen. Ze houden dit wanbeleid zelf zo in de hand. Kan er geen medelijden mee hebben hoor, alternatieve keuze zat.
Isocadia @drakiesoft14 augustus 2024 00:27
Probleem is dat Apple dat niet toestaat. Als ze gewoon 30% meer rekenen op Apple devices dan kunnen mensen hier vrij voor kiezen. Probleem is dat Apple ook afdwingt dat je niet meer mag rekenen op een Apple device dan elders.
OruBLMsFrl @Blokker_199913 augustus 2024 23:05
Alleen al die argumenten gelden voor Patreon zelf ook. Betaal de creator direct, zo een tussenpartij kan prima met 3% toe, heeft geen 5-12% nodig. Dan kan er meer geld naar de makers.
Apple vraagt een veel te hoog percentage, tegelijk is Patreon zelf ook for-profit. Het zouden gewoon allemaal redelijker percentages mogen zijn.
_Pussycat_ @kamerplant13 augustus 2024 14:14
Als ik van een uitgever wat koop buiten de boekenwinkel, moet de uitgever niet 30% aan de boekenwinkel afdragen.
OruBLMsFrl @_Pussycat_13 augustus 2024 23:08
En daarom zijn er ook veel boekenwinkels failliet gegaan. Mensen lekker kijken en zelfs bladeren, en dan wat goedkoper online kopen... misschien niet het meest fijne voorbeeld. Tegelijk wil je dan ook niet de volle mep moeten afdragen, hooguit een commissie of iets
Loller1 @kamerplant13 augustus 2024 14:23
Nee, want die lokale boekenwinkel, kledingswinkel en supermarkt verplichten je niet om langs hen en enkel langs hen je aankopen te doen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat geen van alle pure winstmarge hebben van 30%.
pete4live @kamerplant13 augustus 2024 14:38
Als de lokale supermarkt een monopolie heeft en opeens 30% extra marge gaat rekenen over een product wat ik gebruik dan heb ik daar inderdaad problemen mee ja.
thomas1907 @kamerplant13 augustus 2024 15:13
Er zijn toch genoeg alternatieven voor de supermarkt, boerenwinkel, en kledingwinkels? Je mag zelf bepalen waar je je product aanbiedt
Niet echt nagedacht over die vergelijking, of wel?
icecreamfarmer @kamerplant13 augustus 2024 16:17
Gedwongen winkelnering hebben we begin 20ste eeuw al verboden.
Tintel
@kamerplant14 augustus 2024 14:46
Wereldvreemd is een marge van 30% acceptabel vinden die ook(!) opgelegd moet worden als de aanbieder het elders aanbiedt.

De kledingfabrikant verkoopt zijn kleding toch aan meerdere retailers? Die hebben allemaal hun eigen marge (zodat ook sprake is van gezonde concurrentie). En ook de inkoopprijs zal kunnen verschillen
Als 1 van deze retailers zegt dat de kledingfabrikant het niet meer aan andere retailers mag aanbieden zonder dezelfde marge te rekenen als deze retailer betaalt enz....

Het is dus niet alleen de marge waarom het hier gaat.... het gaat om de aanvullende eisen en het feit dat het vermoedelijk ook nog een vrij hoge marge is, maakt het erger.
dehardstyler @kamerplant13 augustus 2024 14:27
Maffiapraktijken omdat Apple zegt: Ik bescherm je winkel (Ik laat je app toe tot de App Store) voor 30% van je omzet. Betaal je dat niet? (Je zoekt een omweg) Dan steek ik je winkel in de fik! (De app gaat uit de App Store)

Echt precies rechtstreeks uit Sopranos.
morphje @kamerplant13 augustus 2024 16:21
Ah ja, want volledig socialisme heeft zo goed gewerkt, zie maar <insert niet bestaand voorbeeld>

Hoe je het wend of keert, kapitalisme is het beste systeem dat er is en heeft tot de meeste toename van rijkdom geleid, over alle lagen van de bevolking heen. Je geeft in feite een volledig systeem de schuld van de extreme hebzucht van een zeer beperkte groep mensen.

Het is alleen jammer dat deze beperkte groep, onevenredig veel politieke invloed heeft en de laatste decennia is dat echt compleet losgeslagen . En laat ik eerlijk zijn, de EU mag ook wel wat meer orienteren op het kapitalisme in plaats van alle emerging tech weg te jagen naar de VS. Want winst maken is geen vies woord in de VS.
well0549 @Faloude13 augustus 2024 15:18
Dat was het al :)
Oon @Faloude14 augustus 2024 02:56
Het probleem is dat je als Patreon gebruiker geen controle hebt hierover. Het is een beetje als een supermarkt waar de helft van de mensen 30% korting krijgt, die van de inkomsten van de supermarkt af gaan.
Die 30% zou als extra kosten voor de eindklant gerekend moeten worden, in plaats van dat die ingekort wordt op de inkomsten van de verkoper.
SgtElPotato @kamerplant13 augustus 2024 13:44
5-12%? Als ik snel even Google kom ik al op 16% uit.
Robin94 @kamerplant13 augustus 2024 13:48
Vergeet de 21% BTW en eventueele inkomstenbelasting voor zzpers niet.
Sparql @kamerplant13 augustus 2024 14:06
Je vergeet de belastingdienst :)
iRobbery @kamerplant13 augustus 2024 15:16
5-12% is het mini-mini-minimale wat ze pakken als creator dienst. Verder doen ze nog belasting inhouden, VAT/BTW, valuta conversie 2.5%, uitbetaling fees en transacties kosten.

https://support.patreon.c...181-Creator-fees-overview

Onlangs las ik een artikel waar iemand het 'e-begging' noemde, en krijg die term nu telkens in mijn hoofd zodra ik een YouTube zijn Patreon hoor vermelden.

[Reactie gewijzigd door iRobbery op 13 augustus 2024 15:20]

Netrunner @kamerplant13 augustus 2024 15:38
Patreon is via de web beschikbaar, sluit je abbo daar af, login op telefoon in de app? Ben ik te simpel?
cPT.cAPSLOCK @Netrunner14 augustus 2024 00:24
Ja, veel gebruikers vinden dat extra moeite en worden daardoor dus geen lid meer.
berchtold @kamerplant13 augustus 2024 17:13
YouTube pakt ook gewoon 50% van donaties en dergelijke
Vagax 13 augustus 2024 13:38
Ik neem aan dat het wel mogelijk is dat Patreon hun klanten gewoon naar hun eigen web pagina kunnen leiden en vragen of ze daar hun abonnement willen afsluiten om het Apple tarief te omzeilen?
icecreamfarmer @Vagax13 augustus 2024 13:39
Dat mag niet van Apple.
wildhagen
@icecreamfarmer13 augustus 2024 13:41
Vanaf de herfst toch wel?
IOS-appontwikkelaars krijgen meer vrijheid om te verwijzen naar externe sites of diensten voor aanbiedingen en abonnementen. Dit heeft Apple bepaald nadat de EU dreigde met een boete. Appontwikkelaars moeten daarnaast een andere commissie afdragen aan Apple.

Apple zegt dat de nieuwe regels vanaf de herfst gelden en ervoor zorgen dat ontwikkelaars zelf mogen kiezen naar welke app of dienst ze verwijzen als ze willen communiceren over aanbiedingen of abonnementen. Voorheen mochten ontwikkelaars bijvoorbeeld alleen verwijzen naar eigen sites. Straks mag de link in de app ook naar een alternatieve appwinkel gaan, een andere app, of externe website.
Volgens nieuws: Apple past onder druk van EU communicatieregels voor appontwikkelaars... dan, of is dit alweer teruggedraaid oid?
Llopigat
@wildhagen13 augustus 2024 13:45
In de EU inderdaad wel maar dit gaat om een wereldwijde aanpassing. Maar in de EU geldt inderdaad een andere regeling.

Het zou me niet verbazen dat Apple de duimschroeven nu aandraait bij de rest van de wereld omdat ze in de EU inkomsten gaan verliezen. Dus dat ze dingen die tot nu toe door de vingers zijn gezien aanpakken.

Op zich is dat natuurlijk een mooie aanleiding voor de VS om hetzelfde te doen als de EU, maar daar heeft het grote geld veel meer invloed op de politiek.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 13 augustus 2024 13:47]

Olaf van der Spek @wildhagen13 augustus 2024 14:05
Volgens nieuws: Apple past onder druk van EU communicatieregels voor appontwikkelaars... dan, of is dit alweer teruggedraaid oid?
Dan betaal je alsnog 15+% aan Apple toch?
Bender @icecreamfarmer13 augustus 2024 14:05
Lijkt mij wel toch, ik heb Spotify en Netflix ook via het web maar beide ook op mijn iPhone
Werelds @Bender13 augustus 2024 15:05
Zoals @icecreamfarmer zegt heb je dat niet in de app gedaan en als je naar de abonnementen in de apps kijkt staat er ook doodleuk "niet beschikbaar" zonder link naar de site...want dat mag dus niet van Apple ;)
icecreamfarmer @Bender13 augustus 2024 14:07
Maar je abbo niet via de app afgesloten.
iCore @Vagax13 augustus 2024 13:42
Zoiets had Patreon al op Android & iOS, maar dat mag dus niet meer van Apple, als ze apple's betaalsysteem en fee niet implementeren worden ze (waarschijnlijk) verwijderd uit de app store

[Reactie gewijzigd door iCore op 13 augustus 2024 13:43]

EdwinHamers @Vagax13 augustus 2024 13:42
En precies dat is een 'hot item'. Apple die hun betaalplatform verplicht en allerlei eisen stelt aan de makers van apps mbt het afhandelen van betalingen.
Apple staat/stond niet toe dat er andere methoden gebruikt worden of zelfs links naar de website.
Maar de EU dwingt apple om daar wijzigingen in te maken. En dat touwtrek spelletje is in volle gang.

Beetje vreemd dat de Patreon app niet zowiezo al de Apple methode gebruikte? Ik mis een beetje de achtergrond...
t1mmy 13 augustus 2024 14:03
Tijd om m'n Patreon app te verwijderen, dan. Beetje onduidelijk of het na die datum alleen voor nieuwe abbo's geld.
Wat een belachelijke regels van Apple weer. Ze hebben in deze echt 0 recht op die 30%
Alxndr @t1mmy13 augustus 2024 14:37
Hoe is dit hier ineens anders dan voor iedere andere app?

0 recht is natuurlijk overdreven, een beheerder van een app store kan/mag/moet daar gewoon kosten voor rekenen en daar mogen ze ook best wat winst op maken.

Maarja, wat is 'wat'? (en wat is genoeg voor de geldwolven/aandeelhouders)
Polderviking @Alxndr13 augustus 2024 14:48
30 procent eten omdat jij geld aan een content creator (vaak hoofdzakelijk publicerend op Youtube) wil geven vind ik gortig.
Patreon, die het hele daadwerkelijke platform bieden waar die creators op leven, pakken maar 5 procent. (vluchtige google)
Apple host alleen maar een app.
Dat ze je ook hun betalingsplatform door de neus drukken en zo "meer doen" dan alleen een app hosten is een Apple issue.

Voor de duidelijkheid, ik vind het voor andere apps al veel, maar specifiek Patreon abonnementen gaan niet primair naar Patreon zelf en vind het zelf daarom niet zomaar hetzelfde.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 13 augustus 2024 15:03]

jpfx @Polderviking13 augustus 2024 16:09
Het is inderdaad een heel vreemde constructie. Op zich zou je Patreon nog het beste met iets als Spotify kunnen zien, met dat verschil dat bij spotify niet apart betaald per artiest maar voor alle content die daar wordt gehost.

Als je dat vergelijk doortrekt, zouden de artiesten dus moeten gaan betalen voor de muziek die zij vij Spotify beschikbaar stellen, of de gebruiker van spotify moet 30% extra gaan afdragen per afgespeelde artiest.
t1mmy @Alxndr13 augustus 2024 14:55
Omdat Apple alleen een app host, relatief gezien zitten daar vrij weinig kosten aan. Het is niet bijvoorbeeld een game die gebruik maakt van cloud services van apple voor saves en het hele systeem voor in app aankopen gebruikt, waar Apple kosten aan heeft.

Waarom zou Apple minimaal 3x meer verdienen dan Patreon aan creators, terwijl Patreon al het werk doet en kosten heeft?
Zolderopruiming @t1mmy13 augustus 2024 14:58
Dan zou ik niet de patreon APP verwijderen, maar je apple.
Patreon doet niets fout die zorgt ervoor dat wij fysieke mensen in een online wereld aan communitie's kunnen deelenemen
t1mmy @Zolderopruiming13 augustus 2024 20:00
Patreon heeft ook gewoon een website.
dasiro @t1mmy13 augustus 2024 20:00
eerder tijd om heel je iphone buiten te gooien, want dat flikken ze met élke app.
Terrestraeon 13 augustus 2024 13:40
Simpel: gewoon niet via de Patreon-app op iOS, maar gewoon via de website/PC.
Snow_King @Terrestraeon13 augustus 2024 13:42
Exact! Zo heb ik ook mijn Runkeeper abbonement afgesloten. Gewoon even naar runkeeper.com op mijn laptop en daar instellen en automatisch verlengen. Was het ineens 30% goedkoper.
langestefan @Terrestraeon13 augustus 2024 14:30
En hoe kom je er achter dat je voor 30% opgelicht wordt? Want van Apple mag je je klanten daar dus niet over informeren. 30% is trouwens ook genoeg om het aankoop gedrag zelf negatief te beïnvloeden, dus hiermee loop je ook nog eens klanten mis
grasnek @langestefan13 augustus 2024 19:57
Als je dat als apple gebruiker na zoveel media aandacht nog niet door hebt dat je genaaid wordt, tjah...
mbbs1024 @grasnek14 augustus 2024 20:05
Voor een aantal gebruikers is dat eerder een cultus, en dan gaat alle logica en gezond verstand de deur uit.
nachtnet 13 augustus 2024 13:41
Gelukkig is blijft de mogelijkheid bestaan om via de Patreon website een abonnement aan te gaan. (zonder de 30% fee). De verplichting geldt alleen voor aankopen via de IOS/IpadOS apps.

[Reactie gewijzigd door nachtnet op 13 augustus 2024 13:41]

Alxndr @nachtnet13 augustus 2024 14:18
Uhm, ja natuurlijk? Net zoals iedere andere dienst die je niet via Apple (of Google), maar de site zelf afsluit.

Het probleem is dat iedereen apps (wil) gebruiken. Volgens mij ben je met websites/web apps veel beter af: in een browser heb je je privacy (en reclame) veel beter onder controle.

Wat maakt het nu uit of je op een icoontje van een app klikt, of dat dat icoontje een snelkoppeling naar een specifieke webpagina?
Falcon 13 augustus 2024 13:39
Jack Conte (CEO) zijn uitleg hierover: YouTube: Apple’s requirements are about to hit creators and fans on Patreon. ... (Niet teveel op zijn handen letten :P)

Ook zijn toekomst plannen hierop: YouTube: Apple’s requirements are about to hit creators and fans on Patreon. ...

@Andrei Stiru Had ook wel even in het nieuwsbericht gekund, link staat letterlijk onderaan de blogpost ;)

[Reactie gewijzigd door Falcon op 13 augustus 2024 13:46]

Sebritar 13 augustus 2024 13:43
Was benieuwd wat je als creator dan zelf overhoud.. op andere site:
"Het geld dat Patreon hiermee inzamelt wordt aan de creators overgemaakt, minus een eigen vergoeding van 5% en transactiekosten, die ze zelf op 5% schatten. Je houdt dus 90% "

plus uit het artikel:
"Patreon biedt makers de mogelijkheid om hun prijzen in de iOS-app automatisch te verhogen om de commissie van 30 procent te compenseren. Als zij ervoor kiezen dit niet te doen, moeten ze deze kosten zelf dragen, wat hun inkomsten vermindert. "

betekend dat dus dat je als patreon creator, 40% kwijt bent voor je uberhaubt iets van inkomsten hebt (dus inderdaad nog zonder belastingen en dergelijke)...

overigens was er niet iets met monopolie bepalginen en uitbuiten van je gebruikers waar wel eens eerder iets om te doen is geweest..

[Reactie gewijzigd door Sebritar op 13 augustus 2024 13:45]

Alxndr @Sebritar13 augustus 2024 14:22
Wat vriendelijk en behulpzaam dat aanbieden de prijzen automatisch te verhogen... Dat staat zeker los van het feit dat hun 10% dan ook meer oplevert :X
lenwar
13 augustus 2024 13:50
Ik vind dit toch een vreemde.
De insteek van het percentage gaat om diensten die je 'binnen een app consumeert'. Dus bijvoorbeeld diamandjes of een extra level/karakter in een spelletje, of om de volledige functionaliteit van een app te kunnen gebruiken.
Die voorbeelden zijn wat mij betreft helder.

Zelfs Spotify/Netflix/enz. zijn diensten die je specifiek binnen de app kunt gebruiken, en dan even los van het feit dat je die diensten 'ook' buiten de app kunt gebruiken, want dat maakt dit al ietsje grijzer.

Bij het kopen van goederen (bol.com, Amazon, Thuisbezorgd, enz.) zien we dat de betreffende diensten niet binnen de app worden geconsumeerd. Dan is de app slechts het platform waarmee een externe dienst wordt uitgevoerd.
Er is zelfs (bijvoorbeeld) binnen bol.com en Amazon een stricte scheiding van de appdiensten. Je kunt binnen de bol.com en Amazon bijvoorbeel niet de 'bol.com select' of 'Amazon Prime' diensten kopen. Dat kun je alleen via de website (dacht ik - Als ik me hier in vergis, word ik graag gecorrigeerd.)

In het geval van Patreon gaat het specifiek om het sponsoren van een 'maker'. Het sponsoren zelf heeft niets/weinig met de app zelf te maken in mijn optiek.
- peter - @lenwar13 augustus 2024 14:10
Denk wel dat Patreon deels de app functionaliteit unlocked met het abonneren op creators. Je krijgt dan een feed met de content van al jouw gesupporte creators. Dus ik vind t enigzins grijs gebied. De app doet volgens mij niets anders dan die feed tonen, je kan er niet iets anders mee.
lenwar
@- peter -13 augustus 2024 14:14
Die was ik even vergeten. Die feed. De informatie in die feed is natuurlijk niet het 'doel' van de dienst, maar meer een extraatje om in contact te blijven met de maker.

Maar goed. Dat maakt het allicht een heel klein beetje lichtgrijs....
- peter - @lenwar13 augustus 2024 14:16
Je hebt vaak dat een patreon membership voor een creator bijv wekelijkse comics inhoud. T is niet alleen contact, je krijgt er ook iets voor terug.
xbeam 13 augustus 2024 13:45
Patreon Moet niets.
Ze kiezen er zelf voor de rekening van hun gekozen retail kanaal bij hun klanten/gebruikers neer te leggen.

Inplaats van de prijs met 30% te verhogen hadden er voor kiezen de retail prijs gelijk te houden ze genoegen te nemen met minder marge te gunsten van extra omzet die ze verwachten te gaan halen door gebruik van apple’s App Store.
dasiro @xbeam13 augustus 2024 13:57
Het zijn Patreon zijn gebruikers, daar heeft Apple juist niets over te zeggen.

telkens je met je auto ergens naartoe wil rijden moet je ook niet door het tolpoortje van de garage waar je hem oorspronkelijk hebt gekocht. Dit is en blijft machtsmisbruik door Apple en moet DRINGEND stoppen.

Hoog tijd dat die 10% omzet boete eens effectief wordt opgelegd.
jorisvergeerTBA @xbeam13 augustus 2024 14:05
Dan komt patreon uit op ongeveer -15% marge.

Zelf pakken ze "maar" 8-16% marge (afhankelijk van het pakket dat de creator afneemt)

Via Apple zou dan er maar 55% van het geld bij de creator terecht komen, ipv. een meer acceptabele 84-92%.

Als patreon dat verschil moet betalen dan maken ze netto verlies.
thefal @xbeam13 augustus 2024 15:25
Ze kiezen ervoor om de keuze bij de ontvanger neer te leggen. Ze geven aan dat de standaard prijs 30% omhoog gaat op het iOS platform, maar ze geven ook aan dat je zelf de mogelijkheid hebt de prijs gelijk te houden en dus zelf minder te incasseren.
xbeam @thefal13 augustus 2024 17:16
Daarom ik snap het hele probleem en de op hef dus ook niet. Niemand wordt gedwongen

[Reactie gewijzigd door xbeam op 13 augustus 2024 17:16]

enver63 @xbeam13 augustus 2024 14:15
In plaats van de prijs met 30% te verhogen ...
De prijs zou met ongeveer 50% verhoogd worden. Dan neemt Apple 30% van 150%, zodat er ongeveer 100% (van wat Patreon eerst kreeg) overblijft.
Apple gebruikers betalen dan dus 1,5 keer meer dan anderen, voor hetzelfde product. Maar dat zijn ze gewend, dus het zal geen probleem zijn.
Alxndr @Zolderopruiming13 augustus 2024 14:35
Het probleem is dat bedrijven dat niet durven, want hoeveel % daalt het aantal verkopen als iets ineens 30% duurder is? Ik verwacht dat een aantal slimme en goedbetaalde koppen bij Apple je dat tot op minimaal 6 cijfers achter de komma weten, en optimaal uitpersen.

Net zoals de mensen die het ecosysteem ontwerpen beheren precies weten dat en waarom mensen 'locked in' zijn en 'kiezen dat niet te doen' geen optie is. Mensen worden gegijzeld en afgeperst, anders kan ik het niet zien.
lonewolf2nd @Alxndr14 augustus 2024 00:52
Dus wat je zegt is eigenlijk het misbruiken van een monopoly en dus verboden.
En Apple wordt alleen maar rijker en rijker, zolang er niks aan gedaan word.
Maar de EU is ondertussen al bezig, hopelijk volgen andere markten ook snel
TJ Roelsma @lonewolf2nd14 augustus 2024 02:55
Klopt, hoewel Microsoft altijd is beticht van monopolisme, is Apple een nog veel ergere monopolist. Het grote verschil was altijd dat Microsoft vele malen groter was dan Apple en dus aangepakt werd, terwijl Apple vrolijk hun gang mochten blijven gaan. Als je echter sec naar de prakrijken van beide bedrijven kijkt, dan is Apple een ergere monopolist, omdat het Apple systeem van hardware en software veel geslotener is dan dat van Microsoft.
Alxndr @lonewolf2nd14 augustus 2024 08:18
Hoezo monopolie? Dit is "normaal", welke app Store of game launcher rekent niet vergelijkbaar hoge tarieven?
lonewolf2nd @Alxndr14 augustus 2024 10:01
Play store rekent een heel stuk lager.
https://tweakers.net/nieu...en-buiten-play-store.html
Ik geloof niet dat Microsoft geld ontvangt voor apps in Windows, misschien als het via hun store gaat, maar die heb ik nog nooit gebruikt
Alxndr @lonewolf2nd14 augustus 2024 10:24
De percentages op zich zijn dan wel lager, maar 7-17% aan Google moeten betalen voor externe betalingen noem ik nog steeds 'hoge tarieven'. Het enige juiste tarief hier is 0 - het gaat buiten de app/hun platform om, dus daar hebben ze verder niets meer mee te maken?

Alsof we ergens een zakendiner hebben waar later een deal uit voorkomt en dan het restaurant met een commissie gaat vragen, voor een deal die misschien wel in het restaurant is voorbereid, maar daar buiten is gesloten.
Verwijderd @Zolderopruiming13 augustus 2024 14:18
> maar laten we vooral breeeeeeed uitmeten hoe slecht Apple eigenlijk is voor haar gebruikers

Want we moeten het stil houden zodat mensen er pas achter komen na dat ze het apparaat hebben aangeschaft? En dan mogen ze weer niet klagen want dat hadden ze dan van te voren uit moeten zoeken.

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