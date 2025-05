'Apple splitst App Store-divisie en maakt afdeling voor alternatieve appwinkels'

Apple zou zijn App Store-divisie splitsen en een afdeling maken voor het beheer van alternatieve appwinkels en appdistributie via websites. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg. De stap is nodig nu de EU heeft afgedwongen dat de App Store niet langer een monopolie heeft.

Daardoor is er nu een afdeling nodig die overzicht houdt op alternatieve manieren van appdistributie, zoals alternatieve winkels en distributie via websites, aldus Bloomberg. Bovendien meldt Matt Fischer, de topman van de App Store sinds 2010, dat hij het bedrijf gaat verlaten. Er komen nu twee aparte leidinggevenden voor de afdelingen.

Tot begin dit jaar konden ontwikkelaars apps voor iOS alleen verspreiden via de App Store. Door de Europese DMA-wetgeving is het nu mogelijk om dat te doen via alternatieve appwinkels en via websites. Ontwikkelaars vinden de voorwaarden van Apple daarvoor vooralsnog wel te streng en Apple overtreedt volgens de Europese Commissie de DMA.