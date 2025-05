Apple gaat meer opties en verwijderen standaardapps iOS en iPadOS toestaan in EU

Apple gaat ergens dit jaar de mogelijkheden in het keuzescherm voor 'browserkeuze, standaardapps en appverwijdering' aanpassen voor Europese gebruikers. De techgigant doet dit naar eigen zeggen om beter aan de eisen van de Digital Markets Act te voldoen.

In een blogpost voor ontwikkelaars laat Apple weten dat er een vernieuwd keuzemenu voor standaardapps komt voor iOS 18 en iPadOS 18. In dit menu kunnen gebruikers in de EU uiteindelijk een nieuwe standaardapp voor telefoneren, berichten verzenden, het managen van wachtwoorden, toetsenborden en spamoproepfilters kiezen. De standaardapps App Store, Messages, Photos, Camera en Safari kunnen dan ook verwijderd worden. In de lente van 2025 belooft het bedrijf daarnaast de optie om een standaardalternatief voor navigeren en tekst vertalen te kunnen kiezen.

Verder kondigt Apple een vernieuwd browserkeuzescherm aan. Het bedrijf zegt hier meer informatie te gaan vertonen over alternatieve browsers. Dit scherm wordt na de introductie automatisch getoond aan alle gebruikers in de EU die op dat moment Safari als standaardbrowser hebben ingesteld.

Apple geeft gebruikers meer keuzevrijheid wat standaardapps betreft vanwege de vanaf dit jaar toegepaste nieuwe regels onder de DMA. Vanaf iOS 17.4 staat het bedrijf bijvoorbeeld ondersteuning voor appwinkels van derden toe. In het verlengde daarvan splitste Apple naar verluidt onlangs de App Store-afdeling op om toezicht te houden op alternatieven voor de App Store.