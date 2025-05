CMA stopt onderzoek naar Apple- en Google-appstores in afwachting van nieuwe wet

De Britse Competition and Markets Authority staakt zijn onderzoek naar de appwinkels van Apple en Google. De markttoezichthouder doet dat in afwachting van de DMCCA-wet in het Verenigd Koninkrijk, die de macht van grote techbedrijven moet inperken.

De CMA bevestigt de onderzoeken naar Apple en Google afgesloten te hebben in het kader van de nieuwe concurrentiewetgeving in het VK. De toezichthouder benoemt daarbij specifiek de goedkeuring van de Digital Markets, Competition and Consumers Act in mei. Die wet is gericht op de regulering van digitale markten en het bevorderen van de concurrentie op platforms van grote techbedrijven. Naar verwachting wordt deze later dit jaar van kracht.

Will Hayter, executive director for digital markets bij de CMA, zegt in een statement dat de toezichthouder de nieuwe DMCCA-wet mogelijk kan gebruiken om zijn zorgen over de Apple App Store en Google Play Store op te lossen. "Zodra de nieuwe concurrentiemaatregelen voor digitale markten van kracht worden, kunnen we overwegen om deze nieuwe bevoegdheden toe te passen op de problemen die we al hebben geïdentificeerd via onze bestaande werkzaamheden", aldus Hayter.

In het kader van de DMCCA kan de CMA binnenkort nieuwe onderzoeken naar Apple en Google starten. Aan de hand daarvan moet de toezichthouder bepalen of de bedrijven een 'strategische marktstatus' hebben. Als dat zo is, dan kan de Britse marktwaakhond zijn zorgen rondom de machtspositie van Apple en Google dankzij de DMCCA 'holistischer' tegen het licht houden en zo nodig maatregelen aan de techbedrijven opleggen.

De CMA opende zijn onderzoek naar de Apple App Store in 2021, gevolgd door het Google Play Store-onderzoek in 2022. De toezichthouder vreest dat de twee techbedrijven hun machtspositie met hun appwinkels misbruiken. De CMA was bezorgd dat de techgiganten 'oneerlijke voorwaarden' hanteren die de concurrentie beperken. Die zorgen draaiden onder meer om de verplichting voor appontwikkelaars om de in-app betaalsystemen van Apple en Google te gebruiken voor hun apps.

De Apple App Store en Google Play Store liggen wereldwijd onder vuur. De twee platforms zijn binnen de Europese Unie onderhevig aan de Digital Markets Act, die grote techbedrijven onder andere verplicht om hun platforms open te stellen voor concurrenten. In de Verenigde Staten klaagde Epic Games zowel Apple als Google aan rondom hun vermeende machtsmisbruik van de App Store en Play Store. Epic verloor de zaak tegen Apple grotendeels, maar kreeg juist gelijk in zijn zaak tegen Google.