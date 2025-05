Microsoft: zorgen Britse marktwaakhond over overname Activision zijn misplaatst

Microsoft haalt in meerdere statements uit naar zorgen van de Britse marktwaakhond CMA rondom de voorgestelde overname van Activision Blizzard. De kritiekpunten zouden misplaatst zijn en de overheidsinstantie zou te gemakkelijk Sony's standpunten over hebben genomen.

In een document gericht aan de Competition and Markets Authority noemt Microsoft meerdere redenen waarom de tweede fase van het onderzoek naar eventuele concurrentiebelemmering niet geïnitieerd had moeten worden, zo citeert Gamesindustry.biz. Na de ondervindingen uit het eerste onderzoek besloot de mededingingsautoriteit een tweede, gedetailleerder onderzoek te starten.

Zo beargumenteert Microsoft dat PlayStation als gameplatform twee keer zo groot is als Xbox en daarom niet geschaad wordt door de overname van Activision Blizzard; een punt dat vooralsnog wel door de CMA wordt overwogen. Microsoft schrijft: "De suggestie dat de gevestigde marktleider met diens duidelijke en volhardende macht omvergeworpen zou kunnen worden door de op twee na grootste partij als gevolg van het verliezen van toegang tot één gametitel is ongeloofwaardig."

De Xbox-maker refereert hiermee aan de Call of Duty-franchise. Een van de hoofdpunten van de discussie rondom de overname van Activision Blizzard is de beschikbaarheid van Call of Duty op PlayStation-consoles. Volgens Xbox-ceo Phil Spencer blijft de game gewoon beschikbaar op Sony's consoles, maar zelfs al zou dat niet zo zijn, dan zou Microsoft naar eigen zeggen nog geen bedreiging voor Sony vormen. Microsoft haalt voor dit argument het geredigeerde aantal actieve PlayStation-gebruikers die een Call of Duty-game spelen aan: "Zelfs zonder al die spelers zou het aantal spelers op PlayStation significant hoger zijn dan op Xbox."

Een andere reden waarom de CMA de tweede fase van het onderzoek naar de overname is gestart, heeft met de Xbox Game Pass te maken. Volgens de marktwaakhond kan Microsoft met zijn marktaandeel in het cloudgamingsegment te veel invloed uitoefenen op concurrentie. Het overheidsorgaan zag Microsofts beroep op de aanwezigheid van concurrentie van Amazon Luna en Google Stadia niet als voldoende. Microsoft reageert daarop: "De adoptie van consumenten van cloudgaming blijft laag. Het belemmeren van rivaliserende services zou de adoptie van deze technologie significant tegenwerken."

Naar verwachting komt de CMA in januari van 2023 met een voorlopige conclusie van fase twee van het onderzoek, alsmede met eventuele oplossingen voor omstreden punten. De Britse waakhond is niet de enige partij die de gevolgen voor de mededinging in de gamewereld onderzoekt. De Braziliaanse waakhond CADE keurde de overname begin oktober goed terwijl de Europese Commissie en de FTC naar verluidt een onderzoek aan het uitvoeren zijn. De overname van Activision Blizzard door Microsoft werd eind april goedgekeurd door betrokken aandeelhouders. Er zou bijna 69 miljard dollar voor de overname betaald worden.