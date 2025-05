Intel Arc A750 en Arc A770 Limited Edition verschijnen in Europese webwinkels

De Intel Arc A750 en A770 Limited Edition-referentiekaarten zijn verschenen bij verschillende Europese retailers. De videokaarten kosten respectievelijk rond de 380 en 460 euro. Intel deelde eerder geen Europese adviesprijzen van deze Arc-gpu's.

De Intels Arc A750 en Arc A770-referentiekaarten zijn onlangs verschenen bij twee grote Franse retailers, merkte techwebsite VideoCardz op. De Intel Arc A750 kost 380 euro, terwijl de hoger gepositioneerde Arc A770 beschikbaar komt voor 460 euro. Beide webwinkels rekenen dezelfde prijzen voor de twee videokaarten, wat doet vermoeden dat dit de officiële europrijzen voor de twee gpu's zijn. Intel deelde bij zijn aankondiging alleen dollarprijzen.

De prijzen zijn daarmee iets hoger dan verwacht. De Arc A750 8GB- en Arc A770 16GB-videokaarten hebben respectievelijk een Amerikaanse adviesprijs van 289 en 349 dollar. Omgerekend en met btw komt dat neer op 360 euro voor de Arc A750 en 435 euro voor de A770. Intel brengt de twee Arc 7-desktopvideokaarten op woensdag 12 oktober uit. De twee Franse webwinkels melden echter dat de videokaarten vanaf vrijdag 14 oktober beschikbaar zijn. Momenteel worden alleen de Limited Edition-referentiekaarten van Intel vermeld. Aangepaste varianten van fabrikanten als ASRock zijn nog niet te vinden bij webwinkels.

De A750 en A770 zijn de hoogst gepositioneerde desktopvideokaarten in Intels eerste generatie Arc-gpu's. De release van die videokaarten is tot nu toe niet vlekkeloos verlopen. De Arc A750 en A770 stonden aanvankelijk in de planning voor afgelopen zomer, maar Intel stelde de release daarvan uit. Het bedrijf had bij de introductie van Arc onder meer last van driverproblemen en tegenvallende prestaties bij bepaalde games. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over de moeizame introductie van Intels nieuwe gpu's en publiceerde eerder deze maand een review van de lager gepositioneerde Arc A380-desktopvideokaart.