Intel kondigt Arc Pro A60- en A60M-gpu's aan

Intel kondigt twee nieuwe Arc Alchemist-gpu's aan, de Arc Pro A60 en Pro A60M. De reguliere Pro A60 is bedoeld voor workstations en is in de komende weken bij distributeurs beschikbaar. De mobiele Pro A60M is in de komende maanden in systemen van oem's beschikbaar.

Intel schrijft in een blogpost dat beide nieuwe grafische kaarten op verschillende vlakken wat specificaties betreft een verdubbeling krijgen vergeleken met bestaande Arc Pro-gpu's. De grafische kaarten ondersteunen bijvoorbeeld zestien PCIe-lanes, een geheugenbandbreedte van 384GB/s en bevatten 256 Xe Matrix Extension-engines en zestien raytracingunits. Beide kaarten ondersteunen high dynamic range en Dolby Vision.

Het voornaamste verschil tussen de Arc Pro A60-desktopvariant en de mobiele Pro A60M is het geheugen. De eerstgenoemde gpu heeft 12GB aan GDDR6-geheugen op een 192bit-geheugenbus. De mobiele variant heeft 8GB GDDR6-geheugen op een smallere geheugenbus van 128bit. Tevens stelt Intel dat de Arc Pro A60 een tbp van 130W heeft; de A60M opereert op een tbp van 95W.

Met die specificaties plaatst Intel de nieuwe A60-serie onder bijvoorbeeld de A770-desktop-gpu, die dubbel zoveel Xe-cores en een tbp van 225W heeft. Overigens maakt Intel nog geen prijzen van de nieuwe workstationkaarten bekend.