Intel kondigt Arc Pro A60- en A60M-gpu's aan

Intel kondigt twee nieuwe Arc Alchemist-gpu's aan, de Arc Pro A60 en Pro A60M. De reguliere Pro A60 is bedoeld voor workstations en is in de komende weken bij distributeurs beschikbaar. De mobiele Pro A60M is in de komende maanden in systemen van oem's beschikbaar.

Intel schrijft in een blogpost dat beide nieuwe grafische kaarten op verschillende vlakken wat specificaties betreft een verdubbeling krijgen vergeleken met bestaande Arc Pro-gpu's. De grafische kaarten ondersteunen bijvoorbeeld zestien PCIe-lanes, een geheugenbandbreedte van 384GB/s en bevatten 256 Xe Matrix Extension-engines en zestien raytracingunits. Beide kaarten ondersteunen high dynamic range en Dolby Vision.

Het voornaamste verschil tussen de Arc Pro A60-desktopvariant en de mobiele Pro A60M is het geheugen. De eerstgenoemde gpu heeft 12GB aan GDDR6-geheugen op een 192bit-geheugenbus. De mobiele variant heeft 8GB GDDR6-geheugen op een smallere geheugenbus van 128bit. Tevens stelt Intel dat de Arc Pro A60 een tbp van 130W heeft; de A60M opereert op een tbp van 95W.

Met die specificaties plaatst Intel de nieuwe A60-serie onder bijvoorbeeld de A770-desktop-gpu, die dubbel zoveel Xe-cores en een tbp van 225W heeft. Overigens maakt Intel nog geen prijzen van de nieuwe workstationkaarten bekend.

Intel Arc Pro A60
De Intel Arc Pro A60. Bron: Intel Corporation

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-06-2023 13:03
33 • submitter: TheVivaldi

07-06-2023 • 13:03

33

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (33)

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Vipe 7 juni 2023 13:17
Ben benieuwd of dit model daadwerkelijk beschikbaar is over een paar weken.
In augustus 2022 had intel een A40 en A50 aangekondigd maar die zijn nooit beschikbaar gekomen.
https://tweakers.net/nieu...-desktops-en-laptops.html
Cergorach @Vipe7 juni 2023 13:50
Nee, die zouden alleen beschikbaar komen via partners zoals HP en volgens mij dan alleen ingebouwd in workstations...
Vipe @Cergorach7 juni 2023 15:28
Als de A40/50 alleen via OEM partners beschikbaar worden is dat erg jammer.
De A40 klonk als een potentieel interessante budget AV1 encoding GPU.

Ik zie net ook dat in de A60 blogpost het volgende staat:
"Additional workstation designs featuring the Intel Arc Pro A40 GPU are now available from HP, with Dell and Lenovo anticipated to follow in 2023’s third quarter."
Cergorach @Vipe7 juni 2023 16:04
De A40 klonk als een potentieel interessante budget AV1 encoding GPU.
Ik verwacht dat deze kaarten als van alles bestempeld kunnen worden, maar ik verwacht niet als 'budget'. Wat ik las, vermoed ik dat ze peperduur zullen zijn, vergelijkbaar met het Nvidia zakelijke aanbod...
Vipe @Cergorach7 juni 2023 18:15
De A40 lijkt een Intel concurrent op de Nvidia T400 die kun je momenteel krijgen voor €120-200.
Goedkoopste GPU met AV1 encoding van Nvidia is momenteel de RTX 4060 €439.
Voor AMD is dat een RX 7600 €299.

Kwa specs zijn de Arc Pro GPU's niet te vergelijken met Nvidia's duurdere zakelijke aanbod.
Persoonlijk zou ik de prijs van de A40 ergens tussen de €125-200 gokken.
Wat voor AV1 encoding support een goeie budget prijs zou zijn.

Ook gaan er voor de A60 geruchten rond dat die $175 (€200) gaat kosten.(korrel zout natuurlijk)
https://nl.hardware.info/...-slechts-een-pcie-slot-in
Cergorach @Vipe7 juni 2023 18:31
Ik las A40-A50 => T600-T1000 Wat €200-€400 is momenteel... En van partners zoals HP en Dell zijn die al vlot 15%-30%+ duurder, vandaar mijn verwachting dat deze alles behalve 'budget' zullen zijn...

Ik zag prijzen voorbijkomen voor de A380 van $120 MSRP, welke ook AV1 zou ondersteunen... Momenteel zie ik die voor €150 voorbijkomen.
Vipe @Cergorach7 juni 2023 19:56
De A40 en A50 zijn gebaseerd op dezelfde chip als de A380.
De performance daarvan ligt tussen de T600 en T1000 dus dat klopt wel ja.
Uiteindelijk is de A40 een lager geclockte A380 dus zou versteld staan van een prijs boven de €200.
Vooral omdat Intel een nieuwe speler is en moet concurreren voor een marktaandeel.

Ik had gezien dat de A380 ook AV1 encoding ondersteund.
Maar de A40 heeft wel wat voordelen tegenover de A380:
  • Single slot PCIe
  • Low Profile PCIe
  • 50W i.p.v. 75W
TheVivaldi @Vipe8 juni 2023 11:01
Het derde kwartaal? Ik begrijp heus wel dat er niet van vandaag op morgen een nieuwe pc op de markt is, maar een jaar lijkt me toch wel aan de lange kant. Volgens mij gaat de ontwikkeling van pc's met andere gpu's toch wel sneller.
Zer0 @Cergorach7 juni 2023 14:27
Maar in die workstations van partners zijn ze niet te vinden, en ook niet (gebruikt) op ebay, waar je ze ondertussen wel zou kunnen verwachten.
spokje 7 juni 2023 13:06
Als in; dit zijn geen gamingkaarten?
ilaurensnl @spokje7 juni 2023 13:14
Zijn meer gebouwd voor CAD en CAM software, en heeft support voor bepaalde functionaliteit dat niet echt nodig zijn voor gamers.

Het zijn in principe gaming kaarten + extra's.
Cybernetica @ilaurensnl7 juni 2023 13:31
Het lijkt me meer voor de hand liggen dat deze GPUs zijn bedoeld voor machine learning?
A Lurker @Cybernetica7 juni 2023 13:39
Ik zou niet weten waarom je dat niet op een reguliere GPU kan doen. Tenzij Intel net als Nvidia specifieke limitaties inbouwt zoals voor het minen gedaan is.

Workstationkaarten zijn vooral voor de zakelijke markt want je krijgt support van het bedrijf bij problemen, verder hebben ze typisch een hogere floating point precisie voor berekeningen (voor gaming niet zo nuttig, je "game frames" gaan er niet merkbaar anders uitzien), en vaak ook meer geheugen, maar of dat voor machine learning nuttig is vraag ik me af.

Ik denk meer aan CAD etc, maar hier houdt mijn kennis ook wel op.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 23 juli 2024 03:34]

Cybernetica @A Lurker7 juni 2023 13:49
Bij nader inzien lijken deze kaarten inderdaad meer een soort trade-off te zijn tussen de verschillende toepassingsgebieden: in het Intel artikel staat:
'With built-in ray tracing hardware, graphics acceleration and machine learning capabilities, the Intel Arc Pro A60 GPU unites fluid viewports, the latest in visual technologies and rich content creation in a traditional single slot factor.'
YGDRASSIL @A Lurker7 juni 2023 14:40
Geheugen kan niet genoeg zijn voor machine learning. De data is zo veel dat deze steeds naar de GPU gekopieerd moet worden. Hoe meer daar inpast hoe minder vaak dat hoeft. Daarom hebben al die high high end ML dingen heel veel en heel snel geheugen. Het rekenen eraan is niet de bottleneck.
youridv1
@Cybernetica7 juni 2023 13:38
ik ben ver van een expert op dit gebied, maar machine learning heeft volgensmij juist een hoop rekenkracht nodig naast geheugen. Gezien deze workstation kaarten daar niet in uitblinken, denk ik dat cadcam meer voor de hand ligt
Pompidompi @Cybernetica7 juni 2023 13:52
In de gelinkte blog-post schrijft Intel zelf dat de kaart inderdaad met name geschikt is voor CAD en AI. Dat laatste vanwege de uitrusting met een grote hoeveelheid AI Matrix Extensions Engines.
dabrainz @spokje7 juni 2023 13:07
Dat is inderdaad wat er met workstationkaarten bedoeld wordt. Neemt niet weg dat je hier ook wel mee kunt gamen.
CrazyJoe @dabrainz7 juni 2023 13:15
Maar minder goed dan met de gamingkaarten vanwege de verlaagde specs van deze kaarten vergeleken met de gamingkaarten.

Ook als workstationkaarten zijn dit niet echt geweldige kaarten, Intel zelf vergelijkt ze met een RTX Quadro A2000 (de instapkaart van de Ampere serie die net onder een RTX 3060 zit qua CUDA cores).
MicGlou @CrazyJoe7 juni 2023 13:39
Niet alleen de verlaagde specs, de juiste drivers zullen ook absoluut niet voor gaming geoptimaliseerd zijn...

Sowieso niet interessant want dergelijke kaarten zijn doorgaans flink duurder dan gamingkaarten tegen flink mindere gamingprestaties.

Wel heel interessant om te weten hoe deze zich gaan verhouden tegen de Pro en Quadro kaarten van AMD & Intel... als dat net zo scherp geprijsd wordt als met de gamingkaarten van Intel dan kan het voor een workstation heel interessant worden.
Deadsy @MicGlou7 juni 2023 13:47
Denk dat bedrijven eerst willen zien hoe goed de drivers en support zal zijn.
Aangezien dat is waar je voor betaald bij dit soort kaarten
Davidoff1976 @CrazyJoe7 juni 2023 19:08
De A2000 is een hele goede geteste kaart als ik sommige youtube filpmjes mag geloven. Zeker voor kleine relatief oude computers e.d.
CrazyJoe @Davidoff19768 juni 2023 11:54
Zoals met alles is het wel of niet geschikt zijn van een GPU afhankelijk van wat je ermee wil doen. Zoals gezegd zit hij net onder een RTX 3060 12 GB wat processing power betreft (maar een stuk boven de RTX 3050), heeft lagere base en boost clocks en is ongeveer 85% duurder.

Dus voor gaming zou ik zeggen pak de RTX 3060 12 GB over de RTX A2000 (tenzij de form factor een belangrijke rol speelt aan gezien de A2000 compacter is).

--- edit omdat de prijsvergelijking was met de 6 GB versie van de A2000 i.p.v. de 12 GB versie, die duurder is.

[Reactie gewijzigd door CrazyJoe op 23 juli 2024 03:34]

equit1986 @spokje7 juni 2023 13:09
er staat letterlijk in het bericht Workstation en Mobile voor OEM's.
Tuurlijk kan je er mee gamen, maar dat is niet de insteek van deze kaarten
XO101 @spokje7 juni 2023 15:37
Autodesk vermeld zo oa bij Inventor en AutoCAD als geschikte kaart, lijkt mij een kaart voor dat soort producten

https://www.autodesk.com/...raphics-hardware/inventor
https://www.autodesk.com/...graphics-hardware/autocad
Verwijderd 7 juni 2023 16:19
Enig idee wat de prijs van deze gpus wordt?
Roel1966 7 juni 2023 17:43
Blijkbaar dat het Intel toch gelukt is om een plek te vinden binnen de GPU markt tussen Nvvidia en AMD en ze nu dan ook de stap naar de mobiele wereld maken. Hoop wel dat misschien op basis van deze GPU ook eindelijk eens de iGPU aangepakt gaat worden.
CrazyJoe @Roel19668 juni 2023 11:55
Ik zie dit eerder als een poging van Intel om een plek te vinden tussen NVIDIA en AMD. Hoeveel succes dat heeft valt nog te bezien!
Roel1966 @CrazyJoe8 juni 2023 22:36
Tot nu toe doen ze het toch wel vrij goed vooral omdat ze qua prijs best wel redelijk zitten, maar ja, Intel heeft het voordeel dat ze kapitaal genoeg hebben. Valt het uiteindelijk toch tegen dan zullen ze niet direct failliet er aan gaan.
CrazyJoe @Roel19669 juni 2023 09:55
Intel probeert op dit moment marktaandeel te kopen door kaarten zo goedkoop op de markt te zetten. Of ze nu break-even prijzen gebruiken of zelfs tegen verlies bezig zijn deze kaarten op de markt te zetten, doet er even niet toe, het is een strategie die je niet erg lang vol kan houden. Zeker omdat Intel financieel in slecht weer zit. Als ze voldoende winst aan het maken waren met de processor divisie, dan konden ze dat gebruiken om de GPU kant the subsidiëren voor een tijdje, maar ook daar gaat het niet geweldig.
Roel1966 @CrazyJoe9 juni 2023 17:30
Of ze nu break-even prijzen gebruiken of zelfs tegen verlies bezig zijn deze kaarten op de markt te zetten, doet er even niet toe, het is een strategie die je niet erg lang vol kan houden.
Dat kan ja maar het zou ook kunnen dat hun GPU's goedkoper geproduceerd kunnen worden waardoor de prijzen lager zijn, wie weet. En tja of deze strategie fout is, je kan ook winst maken tegen lagere prijzen als je in grote massa kan verkopen. Zou dus ook zo kunnen zijn dat Intel daar dan op gokt maar de tijd zal het leren.

Ik zelf kies dus ondanks de hogere prijzen nog steeds voor Nvidia vanwege de Cuda cores. Uit ervaring weet ik dat b.v. Adobe Premiere Pro het beste werkt met Cuda cores. En dat is dus eigenlijk het enigste waarvoor ik de videokaart gebruik.
Erik1971 7 juni 2023 19:31
Was dit niet de chip die voor ARC550 was bedoeld?
mutley69 8 juni 2023 21:49
Het enige wat mij interesseert is - dat men garanties geeft over beschikbaarheden en verdere ontwikkelingen. Dat gezegd zijnde heeft Intel een erg negatief trackrecord m.b.t. GPU's!

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