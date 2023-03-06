Intel verhelpt hoog idle verbruik van Arc-gpu's met twee monitoren

Intel heeft naar eigen zeggen het probleem met een hoog energiegebruik bij zijn Arc-gpu's in combinatie met verschillende monitoren weten te verhelpen. Onder de juiste omstandigheden gaat dat verbruik van ongeveer 40 naar ongeveer 9 watt, meldt een gebruiker.

Dat meldt Intel op GitHub. Driverversie 31.0.101.4146 heeft de fix voor de kwestie. Wel geeft Intel bepaalde richtlijnen mee om de verbeteringen te bewerkstelligen, die vooral te maken hebben met de power management-instellingen. Een reageerder op GitHub meldt dat het verbruik gaat van maximaal 40 naar maximaal 9 watt. Ook het idle verbruik met een enkele monitor is iets gedaald: van 11 naar 7 à 8 watt.

De Intel-medewerker op GitHub wil de verwachtingen nog wel enigszins temperen. Als gebruikers drie of vier displays aan hun Arc-gpu hebben hangen, kunnen de videokaarten nog steeds niet in de benodigde lagere power state gaan om de besparingen te bewerkstelligen.

Uit Tweakers-tests bleek ook dat het Intel-verbruik op hetzelfde niveau zit als bij de grootste gpu's van AMD en Nvidia, zoals de 7900 XTX en RTX 4090, met drie tot vier keer zoveel transistors. Dat zijn niet de enige kinderziektes die Intels videokaarten hebben. Ook op het gebied van 3d-prestaties zijn her en der nog winsten te behalen, blijkt uit benchmarks waarin de launchdrivers en nieuwere uitgaven zijn vergeleken.