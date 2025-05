Hardware van 2022 en 2023

We voorspelden dat 2022 het jaar zou worden dat hardware weer beter verkrijgbaar zou worden. Dat lijkt deels gelukt, maar wel tegen een prijs: letterlijk, want veel producten zijn linksom of rechtsom veel duurder geworden en gebleven. Videokaarten vormen daarop, gelukkig, na de enorm hoge prijzen, een beetje een uitzondering. Dat neemt niet weg dat de nieuwe generaties hardware nog altijd flink aan de prijs zijn. We hebben videokaarten van meer dan tweeduizend euro gezien, moederborden, zeker die voor nieuwe generaties, zijn enorm duur geworden en de mainstream lijkt een beetje een ondergeschoven kindje met de nieuwe generaties processors, videokaarten en moederborden. In de loop van het jaar is de beschikbaarheid echter wel verbeterd. Containerprijzen zijn eind dit jaar eindelijk gedaald, maar niet voor ze de prijzen en beschikbaarheid van vooral grotere producten als behuizingen opdreven of belemmerden.

2022 is ook het jaar van een sloot aan nieuwe introducties. Zo brachten zowel AMD als Intel een nieuwe generatie processors uit, waarbij eerstgenoemde zelfs een compleet nieuw platform, het AM5-platform, introduceerde. Intel kwam ook met nieuwe moederborden en dito chipsets, maar dan op basis van een bestaande socket. Beide platforms ondersteunen DDR5-geheugen, dat nog altijd aan de prijzige kant is vergeleken met DDR4, maar inmiddels beter verkrijgbaar is dan in 2021. Beide platforms ondersteunen ook PCIe Gen5-ssd's, maar de verkrijgbaarheid dáárvan liet in 2022 nog op zich wachten. Het komende jaar zou ook daarin verandering moeten brengen.

Ook op het gebied van videokaarten zagen we natuurlijk de nodige introducties, met weer de grote twee die nieuwe generaties uitbrachten. Nvidia borduurt voort op zijn monolithische, dure gpu's en kwam met de energieslurpende 4000-kaarten. AMD kwam ook met zijn nieuwe kaarten die iets bescheidener zijn wat energiegebruik betreft, maar ook het Nvidia-aanbod niet kunnen overtreffen. Wel innoveerde AMD met zijn chiplets in de gpu, vergelijkbaar met wat het eerder met zijn processors deed. En we noemden de grote twee, maar dit jaar is er een derde speler op de videokaartmarkt bijgekomen: Intel introduceerde zijn eerste losse videokaarten.

Op de volgende pagina's bekijken we een aantal productgroepen in wat meer detail. Tomas geeft een overzicht van wat er gebeurd is op het gebied van processors en Reinoud laat zijn licht schijnen op de markt van videokaarten. Ten slotte passeren ssd's de revue, waarbij Willem ingaat op het achterblijven van Gen5-ssd's. Op naar 2023, met nog meer hardware, lagere prijzen en nog betere beschikbaarheid.