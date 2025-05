Nvidia annuleert RTX 4080 met 12GB ram, 16GB-variant komt op 16 november uit

Nvidia annuleert de release van de aankomende GeForce RTX 4080 met 12GB ram, nog voordat de videokaart in de schappen ligt. Er komt alleen een variant met 16GB GDDR6X-geheugen op de markt. De GeForce RTX 4080 16GB komt op 16 november uit voor een adviesprijs van 1469 euro.

De benaming van de RTX 4080 12GB is volgens Nvidia niet goed: "Het bestaan van twee gpu's met de noemer RTX 4080 is verwarrend." Om die reden annuleert de fabrikant naar eigen zeggen de aankomende videokaart. In dezelfde blogpost laat Nvidia weten dat de RTX 4080 16GB 'op schema ligt' en op 16 november uitkomt. Volgens sommigen was de 12GB-variant van de RTX 4080 meer een veredelde 4070 dan een volwaardige 4080. Het is niet duidelijk of Nvidia omwille van de kritiek op het 'instapmodel' de release heeft geannuleerd.

De RTX 40-serie werd in september officieel aangekondigd en ondertussen is de RTX 4090 met 24GB geheugen verkrijgbaar. In de review noemt Tweakers de videokaart 'groot, zwaar, log, lomp en ijzersterk' en 'een olifant in een porseleinkast'.