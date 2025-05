Nvidia bevestigt eerste games die DLSS 3-ondersteuning krijgen

Nvidia maakt de eerste games bekend die binnen nu en een week ondersteuning voor DLSS 3.0 krijgen. De functie is vanaf het moment van schrijven voor enkele titels beschikbaar, maar voorlopig alleen in combinatie met een GeForce RTX 4090-gpu.

De eerste games met Deep Learning Super Sampling 3-ondersteuning zijn inmiddels beschikbaar, zo laat Nvidia in een blogpost weten. Het gaat onder meer om de pc-port van Marvel's Spider-Man Remastered, Super People, Loopmancer en de grafische showcase Justice ‘Fuyun Court’. Microsoft Flight Simulator en A Plague Tale: Requiem krijgen daarna op respectievelijk 17 en 18 oktober een update voor DLSS 3-ondersteuning. F1 22 krijgt 'binnenkort' ondersteuning voor Nvidia's nieuwe functie.

De games kunnen na een update vanaf de vermelde data met DLSS 3 gespeeld worden, mits er een Nvidia GeForce RTX 40-serie gpu gebruikt wordt. Praktisch betekent dit dat de update voorlopig alleen voor systemen met een RTX 4090 relevant is, aangezien de 4080 pas in november uitkomt. De RTX 4090 werd officieel op 12 oktober uitgebracht. Gebruikers met een oudere RTX-videokaart kunnen in DLSS 3-games wel DLSS 2 Super Resolution gebruiken.

Later krijgen onder andere Cyberpunk 2077, Hitman 3, Stalker 2 en The Witcher 3: Wild Hunt ondersteuning voor DLSS 3. Er zijn tot dusver 35 games bekendgemaakt die de technologie gaan ondersteunen. In dezelfde blogpost kondigt Nvidia daarnaast DLSS 2.0-ondersteuning aan voor onder meer Kena: Bridge of Spirits, PC Building Simulator 2, Destroy All Humans! 2, Gotham Knights en Sackboy: A Big Adventure.

DLSS 3.0 is de nieuwste versie van Nvidia's upscalingtechnologie en introduceert onder meer het creëren van 'nieuwe frames'. Nvidia legt tegenover Tweakers uit hoe de technologie een soort tussenframes rendert om 'aanzienlijk hogere framerates' mogelijk te maken. Daarnaast blijft DLSS 3 ook een techniek voor upscaling, net als voorgaande versies. Daarbij worden games gerenderd op een lagere resolutie en vervolgens met AI opgeschaald naar een hogere resolutie. Daarmee moet de techniek voor hogere framerates zorgen zonder een grote impact op de beeldkwaliteit.