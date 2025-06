Terwijl ik deze review schrijf, ligt de gamecode voor God of War: Ragnarok al een dag of vier te branden in mijn inbox. Dat is weliswaar een game voor alleen de PlayStation 5, maar toch een van de games waar dit najaar het meest naar uitgekeken wordt. De realiteit is echter dat ik deze week niet non-stop aan het komende avontuur met Kratos heb gedacht. Mijn aandacht werd met succes afgeleid door een grote zus en haar kleine broertje, samen op de vlucht voor een allesvernietigende rattenplaag en op zoek naar een oplossing voor dat probleem. We hebben het dan natuurlijk over Amicia en Hugo, de hoofdrolspelers in A Plague Tale: Innocence, die we nu terugzien in de opvolger van dat spel: A Plague Tale: Requiem.

Voor wie het origineel niet kent, eerst een korte terugblik. In A Plague Tale: Innocence leerden we Amicia en Hugo de Rune kennen. Hun zorgeloze leven verandert voorgoed als er een plaag uitbreekt waarbij horden ratten alles op hun pad vernietigen en vermoorden. Tijdens hun vlucht ontdekken broer en zus dat Hugo meer met de plaag te maken heeft dan gedacht. Hij blijkt drager van de Macula, een geheimzinnige kracht die, zo lijkt het in elk geval, verantwoordelijk is voor de rattenplaag. Als zelfs de in helende krachten gespecialiseerde moeder van Amicia en Hugo niet in staat blijkt om Hugo van de Macula af te helpen, is duidelijk dat er meer hulp nodig.is. Dit tweede deel begint op het moment dat het gezin op weg is naar een stad waar ze een lid van een geheimzinnige orde hopen te ontmoeten, die Hugo mogelijk wel kan helpen. De rattenplaag hebben ze achter zich gelaten, hopen ze.

Het leven lacht Amicia en Hugo tegemoet

In eerste instantie lijkt dat ook zo. Het gezin arriveert in een stadje waar vrolijkheid de boventoon voert en waar de zorgen om de rattenplaag ver weg lijken. De De Runes nemen hun intrek in een mooi huis en het leven lacht ze tegemoet. Toch duurt het niet lang voordat alles de verkeerde kant op gaat. Dat begint wanneer Amicia en Lucas, een leerling van moeder De Rune, in het stadje een in quarantaine gestelde zone betreden, waar ze ontdekken dat de plaag en de bijbehorende ratten allang aanwezig zijn in de zo veilig lijkende stad. Bovendien lijkt het nog maar de vraag of Meester Vaudin van de Orde Hugo echt kan helpen. Hier begint een verhaal waarin Amicia, Hugo en een wisselende samenstelling van overige personages, steeds meer leren over wat Hugo bij zich draagt en wat de geschiedenis van die kracht is. Centraal daarbij staat een terugkerende droom die Hugo heeft over een mysterieus eiland waar hij zichzelf zou kunnen genezen.

Dat is de basis voor het verhaal van A Plague Tale: Requiem. Dat verhaal is dus een rechtstreeks vervolg op het verhaal van het eerste deel, maar in de rest van de game doet Requiem vooral heel veel dingen anders dan Innocence. Toch blijven sommige aspecten ook behouden. In het eerste spel stond immers centraal hoe Amicia en Hugo hun weg moesten zien te vinden zonder daarbij ten prooi te vallen aan de ratten of aan soldaten van de Inquisitie, die het in een poging de plaag in te dammen op alle overlevenden hadden gemunt. Ook in dit spel speelt het ontwijken van ratten en soldaten een grote rol, maar dit keer is er meer ruimte om de confrontatie aan te gaan. Soms is die confrontatie een voldongen feit, maar vaker kun je als speler zelf kiezen hoe je je een weg baant door een leven. Hier vindt A Plague Tale: Requiem al meteen zijn eerste interessante vernieuwing. Op basis van de speelstijl van de speler, verdient Amicia vanzelf enkele bonussen. Kies je voor veel sneaken, dan wordt Amicia langzaam geruislozer en lastiger te zien. Vecht je meer, dan zijn de bonussen die je verdient, gericht op het effectiever uitschakelen van vijanden.

Bijkomend pluspunt is dat je, of je nu gaat voor een agressieve of een wat ontwijkendere stijl, vaak diverse opties hebt om je doel te bereiken. Dat hangt samen met twee belangrijke gameplay-elementen. In de eerste plaats wordt Amicia steeds vergezeld door andere personages. Deze personages hebben steeds een specifieke eigenschap die in de gameplay ingezet kan worden. De soldaat Arnaud kan bijvoorbeeld een open gevecht met vijandelijke soldaten aangaan, wat Amicia zelf niet kan. De sluwe Sophia heeft een prisma waarmee ze licht van dichtbij zijnde lichtbronnen kan gebruiken om wat licht om de groep heen te projecteren, waardoor ze dus veilig zijn voor de ratten, die net als in het eerste deel in het donker of in de schaduw moeten blijven. Het personage dat op dat moment met Amicia meereist, biedt dus extra opties voor de gameplay.

Vuurtjes doven

Dat is echter maar een klein onderdeel in vergelijking met Amicia’s eigen mogelijkheden. Spelers die het eerste deel gespeeld hebben, kennen waarschijnlijk Amicia’s ‘sling’ nog wel. Hiermee kan ze stenen op hoge snelheid op vijanden afvuren en als die geen helm dragen, kan ze hen daarmee vermoorden. Amicia leert echter al snel van Lucas hoe ze verschillende grondstoffen kan combineren om er handige stofjes van te maken. Dat leidt ertoe dat ze projectielen met verschillende eigenschappen kan afvuren. Zo leert Amicia om vuur, teer, een vuurdovende stof en een ratten-aantrekkende stof af te vuren.

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen op welke manier je die elementen in de gameplay kunt combineren. Gooi bijvoorbeeld eens een pot teer neer en schiet er daarna een brandende steen op: de teer ontbrandt meteen en het vuur verzwelgt vijanden die in die vuurexplosie gevangen worden. Andersom werkt ook; een steen behandeld met teer afschieten op een vuurtje zorgt ervoor dat dat vuurtje kortstondig extra hevig zal branden, wat de ratten in de buurt een stuk verder zal terugdringen en dat opent wellicht een pad voor Amicia en Hugo. Het op afstand kunnen doven van vuur is ook een leuke. De soldaten die op jacht zijn naar Amicia en Hugo, wanen zich immers veilig zolang ze een fakkel dragen, wetende dat de ratten hen niet kunnen aanvallen in het licht. Als Amicia hun fakkel op afstand weet te doven, verandert dat hun levensverwachting drastisch.

Kritiek

De gameplay van A Plague Tale: Requiem bewijst zich zo al snel als stukken veelzijdiger dan die van het eerste spel. Amicia is duidelijk beter bewapend en dat krijgt ze zelf ook door. Ze heeft er genoeg van om steeds maar op de vlucht te moeten slaan. Ze kiest ervoor om vuur met vuur te bestrijden, wat niet alleen veel soldatenlevens kost, maar Amicia ook op kritiek van haar reisgenoten komt te staan. Het is interessant om te zien hoe de jonge vrouw met deze positie omgaat, zeker als blijkt dat haar acties ook hun sporen achterlaten bij andere personages. Zij vragen Amicia dan bijvoorbeeld om geen soldaten meer te vermoorden. Het past in de ontwikkeling van het personage en haar relatie met de overige personages, maar voor de gamer kan het wat beperkend aanvoelen; heb je net wat meer slagkracht en de vaardigheden om soldaten de baas te zijn, mag je er geen gebruik van maken.

Gelukkig blijkt snel genoeg dat deze pacifistische houding niet altijd houdbaar is en krijgt Amicia in het verdere verhaal genoeg kansen om haar vernietigende kwaliteiten te demonstreren. Daar staat tegenover dat de game af en toe ook omstandigheden voorlegt die een sneaky aanpak vereisen. Je moet op die momenten dus ongezien blijven. Het zorgt voor een aangename afwisseling in de gameplay, want zou die verplichting er nooit zijn, dan ligt het gevaar op de loer dat je je speelstijl te weinig afwisselt en de game al snel repetitief gaat aanvoelen. Mede hierdoor heeft A Plague Tale: Requiem daar geen last van. In het verlengde hiervan ligt dat de game toch al erg goed is in het inzetten van tempowisselingen. A Plague Tale: Requiem is op diverse momenten erg spannend en het is fijn dat die momenten daarna vaak afgewisseld worden door wat lichtere scènes, waarin het kind in Hugo de overhand krijgt boven de Macula-dragende Hugo en je wat meer hoort over de achtergronden van de overige personages.

In balans

Op die rustigere momenten is het vaak ook de moeite waard om even om je heen te kijken. Veel settings die je in A Plague Tale: Requiem tegenkomt, zijn donker en somber, net zoals dat in het eerste deel was. Dit keer wordt dat echter met enige regelmaat doorbroken doordat Amicia en Hugo tijdens hun avontuur soms door idyllisch ogende omgevingen trekken. We zijn meermaals even gestopt om rond te kijken of te genieten van prachtige vergezichten. Deze momenten vormen een fijn tegenwicht naast de vele scènes die zich in het donker of in donkere, nauwere omgevingen afspelen. A Plague Tale: Requiem is op deze manier dus mooi in balans.

Niet alleen de omgevingen zien er mooi uit in A Plague Tale: Requiem. We zijn ook te spreken over het uiterlijk van de diverse personages in het spel. Details daarin kunnen heus nog wel beter, zoals het soms vrij onnatuurlijk ogende haar en de baard van Arnaud, maar als je ons over Amicia had verteld dat dit een jonge Aloy is die zo toch echt terug moet naar het Horizon-universum… Nou ja, dan hadden we je niet geloofd, maar je snapt het punt. A Plague Tale: Requiem kan zich niet over de hele breedte meten met een game als Horizon, maar doet de punten die het goed moet doen, over het algemeen ook goed. Denk daarbij behalve aan de al genoemde punten bijvoorbeeld ook aan de animaties van de hoofdpersonages en de lichteffecten, die natuurlijk ook een belangrijk onderdeel zijn van de gameplay.

Die lichteffecten zullen in de pc-versie werken met raytracing en Nvidia heeft ook al bekendgemaakt dat A Plague Tale: Requiem een van de games is die gebruik kunnen maken van DLSS 3. Wij konden voor deze review echter alleen de Xbox-versie spelen en hebben de prestaties van de pc-versie dus niet kunnen testen. Asobo Studio maakte voor deze game de switch van Unreal Engine 4 naar een eigen engine en die switch lijkt, zo lezen we in online fora, geen goed nieuws voor de prestaties van het spel. Pc-gamers kunnen op deze pagina van Error Fixer tips vinden over hoe deze prestatieproblemen te verhelpen kunnen zijn. De Xbox-versie die wij speelden, had op sommige momenten last van kleine haperingen, maar nooit zodanig dat het vervelend werd of hinderlijk was voor de gameplay.

Soldaten soms slim, vaker dom

In die gameplay valt verder op sommige momenten de kunstmatige intelligentie op, zowel negatief als positief. We waren blij verrast om te zien hoe een soldaat alarm sloeg toen we hem twee keer op dezelfde manier probeerden weg te lokken bij zijn post. Eén keer een verdacht rookwolkje zien in hoog gras moet kunnen, maar een tweede keer op dezelfde plek? Dat is foute boel. Goed om te zien dat de AI dus iets verdergaat dan ‘soldaat ziet verdacht ding, soldaat loopt naar verdacht ding, soldaat gaat terug naar plek’. Dat maakt het wel jammer dat sommige van zijn collega’s zich juist wel makkelijk beet laten nemen. Ze zijn dan bijvoorbeeld op zoek naar de eerder gespotte Amicia, maar lopen tijdens die zoektocht steeds exact hetzelfde rondje, zonder al te uitgebreid in het hoge gras te kijken. We snappen dat het voor de speelbaarheid handig is als spelers plekken hebben om veilig te zijn, maar het contrast tussen deze twee voorbeelden en het bijbehorende verschil in geloofwaardigheid is wel groot.

Dat maakt verder niet heel veel uit. De game hoeft het niet per se te hebben van hoe uitdagend de confrontaties met soldaten wel of niet zijn. Het verhaal, de personages, hun ontwikkeling en hun relaties zijn prima in staat de game te dragen. Het feit dat de gameplay meer open is en de speler keuzes kan maken, geeft de game ook een prima basis, waarbij de game er ook nog eens in slaagt de speler af en toe te verrassen met wat onverwachte, leuke gameplay-elementen. Dat neemt niet weg dat er nog wat zaken zijn die net wat beter hadden gekund. Zo zitten er best veel scènes in waarin Amicia niet harder kan lopen dan het spel je toestaat, terwijl je soms gewoon net wat meer wil doorlopen. Daarnaast wordt het van-deur-naar-deurritme, waarbij het bereiken van een deur het einde van dat stukje van een level betekent, na een tijdje wat doorzichtig. Het levert de game iets te duidelijk merkbare afkaderingen op, waar een vloeiender verloop iets mooier zou zijn geweest.

Conclusie

Duizenden, zo niet miljoenen gamers wereldwijd zitten waarschijnlijk te wachten op games als God of War: Ragnarok of Call of Duty Modern Warfare II, maar A Plague Tale: Requiem verdient een eigen plek in de spotlights. Asobo Studio is erin geslaagd verder te bouwen op het succes van het eerste spel. Deze tweede game is mooier, uitgebreider en veelzijdiger dan dat eerste deel. Vooral de ontwikkeling die de personages meemaken, alsmede de manier waarop hun band met andere personages verandert, is sterk neergezet. Het verhaal dat de personages samen meemaken, wordt daarbij voor het grootste deel ook nog prachtig in beeld gebracht en dat alles wordt bovendien begeleid door prachtige muziek. Doordat je veel situaties op verschillende manieren kunt aanpakken, blijft de gameplay tot het einde leuk. Dat einde komt na zo’n vijftien tot twintig uur spelen, afhankelijk van of je alle collectibles opzoekt en hoe hoog je de moeilijkheidsgraad zet. Daarmee is de game dus ook een stuk langer dan zijn voorganger, die tot tien à twaalf uur speeltijd kwam. Met dat minpunt is dus ook afgerekend. Zo groot als andere games die deze weken verschijnen, is de game niet, maar kwalitatief kan A Plague Tale: Requiem zich meten met de besten.

Deze screenshots zijn gemaakt met de Xbox-versie, spelend op een Xbox Series X en Series S. Enkele screenshots ogen een beetje 'bewogen'. We tonen liever deze beelden dan officiële screenshots, omdat dit een beter beeld van de game oplevert, maar veel van deze opnames zien er in de game zelf dus scherper uit.