Brein verliest hoger beroep om doorsturen van waarschuwingen naar Ziggo-klanten

Ziggo hoeft van het Hof Arnhem geen waarschuwingen van Brein door te sturen naar frequente torrentgebruikers. Brein wilde dit, maar verloor het hoger beroep omdat de stichting torrentgebruikers alleen wil waarschuwen en geen rechtszaak tegen ze wil starten.

Voorbeeldbrief van Brein

Het Hof zegt dat aangezien Brein torrentgebruikers alleen wilde waarschuwen en niet direct wilde handhaven, de stichting juridisch gezien geen 'voldoende reëel belang heeft' bij het doorsturen van die brieven. De stichting wees erop dat de waarschuwingsbrieven ervoor zouden zorgen dat inbreukmakers zouden stoppen met het gebruiken van torrents, maar volgens het Hof was dit niet voldoende bewezen.

Brein zegt als vervolgstap na de waarschuwingsbrieven misschien wel juridische stappen te nemen, als blijkt dat gewaarschuwde personen doorgaan met het gebruiken van torrents. Dit zou echter pas een volgende fase zijn en niet de huidige gewaarschuwde mensen treffen, maar alleen nieuwe gewaarschuwde mensen. Na het sturen van de huidige waarschuwingsbrieven verwijdert Brein namelijk de IP-adressen. Omdat er tegen huidige torrentgebruikers geen juridische stappen ondernomen zouden worden, is dit volgens het hof niet reden genoeg.

Stichting Brein maakte eind 2020 bekend frequente torrentgebruikers te gaan waarschuwen. Hiervoor heeft de stichting software ontwikkeld die IP-adressen van torrentgebruikers verzamelt. Met die IP-adressen stapt de stichting weer naar providers als Ziggo, met de vraag om deze te koppelen aan naw-gegevens en de waarschuwingsbrieven namens de stichting door te sturen.

Ziggo weigerde dit en daarom stapte Brein naar de rechtbank. In een kort geding gaf de rechter Ziggo gelijk. Deze rechtbank zei dat Brein wel een juridische grondslag had om de waarschuwingsbrieven door te sturen, maar dat Ziggo daarnaast een vergunning nodig had van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ziggo wilde deze vergunning niet aanvragen. In het hoger beroep zegt het Hof dat Ziggo ook niet zomaar verplicht is om zo'n vergunning aan te vragen, aangezien Brein dit niet heeft gevorderd. "Dat had een tussenstap kunnen zijn", schrijft het Hof daarover.

De auteursrechtenstichting is het niet eens met het oordeel van het Hof dat er met de brieven niet wordt gehandhaafd. "Brein is van mening dat anoniem waarschuwen de mildste vorm van handhaving is. De inbreukmaker krijgt de mogelijkheid om zijn of haar gedrag aan te passen zonder directe consequenties", schrijft Brein. De stichting overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.