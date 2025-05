De strijd tegen illegale torrents

Stichting Brein en onder andere Ziggo zijn nog altijd verwikkeld in een juridische strijd. Brein wil dat internetproviders 'voorlichtende waarschuwingen' naar bepaalde torrentgebruikers doorsturen. In ieder geval de isp's Ziggo en KPN verzetten zich daartegen. In februari oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat Ziggo geen gehoor hoeft te geven aan het verzoek van Brein, maar de auteursrechtenorganisatie zegt tegen Tweakers er veel vertrouwen in te hebben dat de zaak in hoger beroep te winnen valt. Het vonnis daarover is, met potlood, gepland voor 1 november. Het hoger beroep in een soortgelijke zaak wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar behandeld, aldus Brein. Vooralsnog wordt de privacy van de individuele gebruiker dus beschermd en trekt ‘team auteursrecht’ aan het kortste eind.

Lezers die een beetje bekend zijn met hoe het er bij onze oosterburen aan toe gaat, weten dat Nederlandse, illegale down- en uploaders boffen. In Duitsland is het gebruikelijk dat torrentgebruikers, als ze geen vpn gebruiken, een brief van een advocatenkantoor op de mat krijgen met daarin een beschuldiging en een schikkingsvoorstel. Dat is geen papieren tijger; als je niet betaalt, is de kans echt aanwezig dat je vroeg of laat voor de rechter moet verschijnen.

In dit stuk kijken we naar de huidige stand van zaken op het gebied van Breins pogingen om naw-gegevens van torrentgebruikers te bemachtigen en nemen we de situatie bij onze oosterburen onder de loep. We zoeken naar een verklaring voor het verschil en stellen de vraag: krijgen we hier ooit Duitse taferelen?

Het werk van Brein

Brein is in Nederland een bekende naam. De stichting vertegenwoordigt grote namen als Sony Pictures, Walt Disney, Electronic Arts, Nintendo, boekenuitgevers en muziekuitgeversorganisatie Buma. Hun doel is om illegale verspreiding van het intellectuele eigendom van aangesloten bedrijven te bestrijden. In Nederland en Duitsland is dat geen taak voor de politie of een ander handhavingsorgaan, maar een civielrechtelijke kwestie. In Nederland vormen grootschalige, bedrijfsmatige auteursrechtschenders een uitzondering daarop. Brein spoort zelf zoveel mogelijk 'piraten' op en vraagt of dwingt ze om hun activiteiten neer te leggen.

In sommige gevallen is dat moeilijker dan in andere. Een voorbeeld van relatief 'laaghangend fruit' zijn aanbieders van materialen op Facebook. Soms is een enkeling daar onvoorzichtig genoeg om dat onder zijn of haar eigen naam te doen. Die is dan natuurlijk veel makkelijker op te sporen dan een torrentseeder van wie je alleen een IP-adres hebt.

Brein slaagt erin om niet alleen het allerlaagst hangende fruit te plukken. Zo weet de organisatie bijvoorbeeld usenetwebsites en uploaders te stoppen. Ook is de stichting er in het verleden in geslaagd om usenetproviders zover te krijgen om klantgegevens te overhandigen. Verder voert Brein acties uit tegen Pirate Bay-proxies, illegale streamingsites, handelaren van illegale iptv-diensten, illegale zoekresultaten en meer.

Stichting pikt de Nederlandse gebruikers uit de torrentswarms

De methode voor illegaal downloaden die het meest mainstream is, is tegenwoordig vermoedelijk BitTorrent. Brein bestempelt dat protocol zelf ook als het 'populairste voor illegaal gebruik’. Dat is niet verrassend; het systeem is goeddeels decentraal en redelijk laagdrempelig. Torrentsites zijn er ook veel. Het bekendste voorbeeld daarvan, The Pirate Bay, is vorig jaar zelfs achttien geworden. Logisch dus dat Brein hier ook zijn pijlen op richt.

Brein gaat achter de torrentsites en hun trackers aan, maar ook achter individuele posters op die torrentsites. Sinds 2019 is die scope verder uitgebreid en richt Brein zijn pijlen ook op ‘relatief normale’ frequente en langdurige uploaders, of zoals Brein dat afkort: de FLU’s.

Zelf ontwikkelde opsporingssoftware

Daartoe heeft het speciale opsporingssoftware ontwikkeld. Deze is voor zijn ingebruikname door het toen nog zogeheten College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurd. De software treedt toe tot swarms van bepaalde torrentfiles, verifieert dat het inderdaad gaat om intellectueel eigendom dat Brein probeert te beschermen en noteert vervolgens het enige wat je kunt zien van je peers in de swarm: de IP-adressen. Omdat Brein alleen actief is in Nederland, worden buitenlandse IP’s weer verwijderd. Vervolgens wordt met periodieke steekproeven gekeken welke Nederlandse IP’s blijven terugkomen. In het zogenaamde FLU-protocol van Brein valt te lezen dat een IP-adres binnen de criteria van Brein valt als het ‘in een periode van vier weken drie keer of meer in een BitTorrent-swarm is aangetroffen’. Dat kan zijn in verschillende swarms of in dezelfde swarm, met een tussenpoos van meer dan zeven uur. 'Op het moment dat je gaat vertellen hoe iets werkt, loop je het risico dat handige vogels die dans leren te ontspringen'

Meer details over de technische werking van de software geeft Brein-directeur Tim Kuik liever niet. “De reden om daar alleen het nodige over te vertellen, is dat op het moment dat je gaat vertellen hoe iets werkt, je het risico loopt dat handige vogels die dans leren te ontspringen.”

Desgevraagd bevestigt Kuik aan Tweakers dat het enige wat Brein met deze software kan achterhalen van een torrentgebruiker, zijn IP-adres is. Iets anders achterhalen ‘zou via osint kunnen, maar dat doet de software in ieder geval niet’. Dan moet gedacht worden aan metadata in een torrentbestand of de username van een gebruiker op een torrentsite. Als die enigszins uniek is en terugkomt op andere sites, kan iemand op te sporen zijn. Kuik stelt dat het relatief kleine doelwit de daarvoor vereiste inzet niet rechtvaardigt. Brein beperkt zich in dit scenario dus echt tot IP-adressen achterhalen.

Canonical biedt Ubuntu via BitTorrent aan. Deze peers doen niets illegaals.

De grote providers werken niet mee

Tot dit punt kan Brein zijn werk eigenlijk ongehinderd uitvoeren. Voor het doorsturen van die voorlichtende waarschuwingen naar de e-mailadressen die geassocieerd zijn met de IP-adressen, is wel medewerking van de internetproviders vereist. Sinds de start van het project, eind 2020, zijn er volgens het recentste Brein-jaarverslag in totaal 920 van deze voorlichtende waarschuwingen verstuurd.

Niet alle verzoeken op dit gebied worden echter gehonoreerd. De grote spelers KPN en Ziggo sluiten niet uit dat ze de waarschuwingen gaan doorsturen, maar doen dit alleen onder bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste een gerechtelijk bevel is. Daar loopt het dus vooralsnog spaak, zoals we aan het begin van dit stuk al schreven.

Toen Brein in februari geen gelijk kreeg in een rechtszaak hierom, vonniste de rechter: "Om de IP-adressen die Brein heeft gevonden, te kunnen koppelen aan naw-gegevens, moet er onder de AVG een grondslag zijn. Omdat klanten geen toestemming hebben gegeven voor het op deze manier verwerken van gegevens, zou de enige grondslag zijn dat Ziggo de strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt voor Brein. Dat mag alleen als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning heeft afgegeven, en dat is nog niet gebeurd. Als die vergunning er wel is, zou Ziggo moeten overgaan tot een gegevensbeschermingseffectbeoordeling." Vooralsnog geeft de rechter dus voorrang aan de privacy van de gebruikers en niet aan de belangen van de houders van de auteursrechten in kwestie.

Brein is van plan om, nadat het systeem zes maanden lang op volle toeren heeft gedraaid, te evalueren of de campagne effect heeft. Een voorwaarde daarvoor is de medewerking van de grote isp’s. Die evaluatie laat dus nog op zich wachten. Mocht het systeem niet naar wens functioneren, dan sluit Brein niet uit van voorlichten over te gaan op handhaving, in de vorm van schikkingsvoorstellen.