Rechter verklaart vier bedrijven aansprakelijk voor schade illegale iptv

De vier Nederlandse bedrijven Leaper, Growler, Ultimo en Dit is TV zijn samen met hun twee bestuurders aansprakelijk voor de schade die Talpa, RTL en Fox hebben geleden door hun aanbod van illegale iptv-diensten. Dat vonniste de rechtbank van Limburg.

De rechtbank besliste woensdag dat Leaper, Growler, Ultimo en Dit is TV inbreuk op auteursrechten maakten met het verhandelen van tv-boxen, de toegang tot iptv-pakketten en het aanbieden van links naar bronnen van films en tv-series. Die inbreuk heeft schade bij Talpa, RTL en Fox veroorzaakt en de twee bestuurders zijn daar hoofdelijk aansprakelijk voor, luidde het vonnis.

Brein klaagde de bedrijven en hun bestuurders in 2018 aan na hen meerdere keren, vanaf 2014, gesommeerd te hebben hun activiteiten te staken. De ondernemingen verkochten tv-boxen met tv-kanalen en losse tv-abonnementen via verschillende webshops, zoals FlicksStore, LiveTVStore, Kodeeshop en Vlaanderentvbox. Ze adverteerden onder andere met een aanbod van 'tv-pakketten met 4000 live-tv-kanalen voor 10 euro per maand'.

In 2018 tekenden de vier bedrijven een onthoudingsverklaring op last van Brein, maar de anti-piraterijstichting claimt dat de bestuurders niet bereid waren tot betaling van een realistische vergoeding. Ook de proceskosten van meer dan twintigduizend euro zouden ze niet betaald hebben. Brein stelde tegenover de rechtbank van Limburg dat zij door het onbetaald laten van die kosten schade lijdt en dat de gedaagden voor die schade hoofdelijk aansprakelijk zijn. De rechtbank oordeelde in het voordeel van Brein.