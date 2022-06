Australische marktwaakhond klaagt Meta aan voor frauduleuze cryptoadvertenties

De Australische Competition & Consumer Commission heeft Facebook-moederbedrijf Meta voor de rechter gesleept, omdat het bedrijf er niet in is geslaagd om de verspreiding van frauduleuze cryptoadvertenties met bekende mensen te stoppen.

De Australische markttoezichthouder stelt dat Meta verantwoordelijk is voor de advertenties die het op Facebook en Instagram verspreidt, en dat het bedrijf te weinig heeft gedaan om de verspreiding van oplichtpraktijken via frauduleuze advertenties voor cryptomunten met bekende mensen tegen te gaan. Volgens de ACCC was Meta op de hoogte dat de advertenties verspreid werden, maar greep het niet in. Dat zegt de ACCC-voorzitter Rod Sims tegen persbureau Reuters.

Om die reden heeft de ACCC een rechtszaak aangespannen tegen Meta bij het Australische hooggerechtshof. De ACCC stelt dat Facebook medeplichtig is aan de verspreiding van de advertenties, of dat het bedrijf moedwillig betrokken was bij de misleiding en fraude met de advertenties. Meta spreekt dit tegen en zegt dat frauduleuze advertenties geblokkeerd worden. Het bedrijf is dan ook van plan de zaak te verdedigen.

Volgens de ACCC zijn er verschillende advertenties verspreid in Australië met het gezicht van bekende Australische zakenlui, tv-presentatoren en politici met links naar neppe nieuwsberichten, waarin geprobeerd wordt mensen te belazeren door hen geld af te troggelen. Er is in Australië een zaak bekend waarbij iemand omgerekend 435.000 euro afhandig is gemaakt met een dergelijke zwendel.

Ook in Nederland is er veel te doen om de nepadvertenties met bekende gezichten. Televisiemagnaat John de Mol heeft in 2020 geschikt met Facebook om nepbitcoinreclames waarbij zijn gezicht wordt gebruikt. Naast De Mol werden onder meer ook Alexander Klöpping, Marco Borsato en Humberto Tan het gezicht van dergelijke advertenties. Eerder stelde de rechter John de Mol in het gelijk en werd Facebook opgedragen op te treden tegen de bitcoinadvertenties.