'Facebook blokkeerde Australische overheid bewust om nieuwswet te ondermijnen'

Facebook heeft naar verluidt in 2021 doelbewust naast nieuwsites ook de Australische overheid op het sociale medium geblokkeerd om de druk op de nieuwe mediacode op te voeren. Hierdoor zouden ook Australische ziekenhuizen, goede doelen en nooddiensten gehinderd zijn.

Het sociale medium zou op deze manier preventief de Australische overheid onder druk hebben gezet om de News Media Bargaining Code niet aan te nemen, zo beweren anonieme werknemers tegenover The Wall Street Journal. Interne documenten aangeleverd door de bronnen onthullen dat Facebook blij was met de resultaten van de doelbewuste strategie om communicatie vanuit de Australische overheid te ontwrichten.

Het bedrijf beweert dat Australische overheidssites inderdaad tijdelijk geblokkeerd werden, maar dat dit door een 'technische fout kwam'. Facebook zou snel een oplossing hebben bedacht en noemt de beweringen van de bronnen 'onvoorwaardelijk en overduidelijk onjuist'.

De technische fout waar Facebook naar refereert, heeft alles te maken met het algoritme waarmee bepaald werd wat als nieuws gecategoriseerd moest worden. Dit werd door een team van grofweg een dozijn medewerkers van de nieuwsafdeling ontwikkeld. Wanneer 60 procent van een website onder 'nieuws' viel, werd dit gecategoriseerd als zodanig. Door deze parameter werden ook de Australische weersvoorspellingen en hulpdiensten als nieuwssites gezien. Er zou bewust geen gebruik zijn gemaakt van de bestaande News Page Index-database met daarin alle grote nieuwswebsites.

Dit nieuwe systeem zou met andere woorden veel te breed selecteren op basis van vage parameters; kritiek die het sociale medium ook op de verwoording in het wetsvoorstel uitte. Medewerkers die de blokkade van overheidscommunicatie via Facebook aankaartten, zouden genegeerd zijn of slechts zeer beperkt te woord zijn gestaan.

Het toenmalig hoofd van de Australian Competition and Consumer Commission, Rod Sims, gelooft niet dat Facebook dit expres deed. "Het is of een complottheorie dat ze dit doelbewust deden, of ze maakten een fout. Ik neig naar dat laatste", aldus Sims tegenover The Wall Street Journal.

In februari van 2021 weerde Facebook door middel van het algoritme ruim een week nieuwsberichten en verwijzingen naar andere 'nieuwssites' in Australië. Gebruikers kregen dergelijke berichten niet meer te zien en konden links naar geselecteerde websites niet meer delen.

Over het effect van de agressieve, vermeend doelbewuste strategie van Facebook is geen eenduidig antwoord. Enerzijds zou het machtsvertoon van het sociale medium de noodzaak van de wet in de ogen van de Australische overheid hebben kunnen onderstrepen. Politici reageerden ten tijden van de blokkade zeer fel op het beleid van Facebook. Anderzijds werd een belangrijk detail in de News Media Bargaining Code na het weren van nieuwssites plotseling aangepast.