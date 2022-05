Google in Australië onder vuur om weglaten nieuwssites uit zoekresultaten

Google ligt in Australië onder vuur nadat het als 'experiment' lokale nieuwsmedia uit zoekresultaten en Google News heeft geweerd. Dat deed Google nadat de Australische overheid voorstelde om Facebook en Google te verplichten om te betalen voor het tonen van lokaal nieuws.

Google stelt dat het 'een aantal experimenten' draaide in Australië waarmee ongeveer een procent van de zoekmachinegebruikers in Australië werd bereikt. Die experimenten waren gericht op het weren van bepaalde Australische commerciële nieuwssites uit zoekresultaten en nieuws. Google noemt het een 'tweak van het algoritme' en zegt 'duizenden van dit soort experimenten per jaar te doen'.

In april 2020 stelde de Australische overheid een wet voor gericht op het aanpakken van de macht van Google en Facebook op het verspreiden van nieuws. De wet stelt dat Google en Facebook met Australische nieuwsmedia om de tafel moet om te betalen voor het tonen van nieuwscontent op hun platforms. De wet wordt momenteel behandeld door een senaatscommissie.

Spanje probeerde iets soortgelijks in 2014 door van Google auteursrechteninkomsten te eisen voor het tonen van nieuws van Spaanse media in Google Nieuws. In reactie trok Google de stekker uit de Spaanse versie van Google Nieuws. Franse autoriteiten stelden vorig jaar dat Google moet betalen voor nieuwssnippets, waarna het bedrijf Franse uitgevers uit Google Nieuws haalde. In onder meer Duitsland, Brazilië en Canada is Google wel in gesprek met mediabedrijven om te betalen voor het gebruik van content die normaal achter een paywall zit.

Critici zeggen dat Google met het experiment in Australië wil laten zien hoe machtig het is. "Google laat zien hoe makkelijk het Australische nieuwsmedia die uit de gratie vallen, effectief kan laten verdwijnen van internet", zegt een woordvoerder van Nine, de uitgever van de Sydney Morning Herald tegenover The Guardian. "Dit is een huiveringwekkende illustratie van Googles machtspositie."