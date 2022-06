Google brengt News Showcase uit in Australië na dispuut over betalen voor links

Google introduceert vrijdag het nieuwsplatform News Showcase in Australië. Met het platform wil de techgigant tegemoet komen aan de nieuwe Australische mediawet die internetbedrijven ertoe verplicht uitgevers te betalen voor het linken naar nieuws.

Aan de hand van informatiekaarten, genaamd Story Panels, kan een gebruiker door het nieuwsaanbod van de deelnemende uitgevers scrollen en een artikel aanklikken. Deze Story Panels kunnen complete artikelen bevatten of een samenvatting tonen waarop kan geklikt worden om het volledige artikel te lezen op de website van de uitgeverij.

Google zegt dat het met het platform speciale aandacht besteedt aan lokale en onafhankelijke media. In Australië zal News Showcase onder andere content bevatten van The Canberra Times, The New Daily, The Conversation en later volgen nog meer titels.

Google ligt al langer in de clinch met de Australische overheid vanwege het linken van nieuwsartikelen. Door Google’s indexatie en het vertonen van nieuwsitems in zoekresultaten van Google News zouden mediabedrijven heel wat reclame-inkomsten mislopen. De Australische overheid introduceerde daarom eind 2020 een nieuwe wet die internetplatformen ertoe verplicht te betalen voor het linken naar nieuwsartikelen. Ook in Europa gaan stemmen op om internetplatformen strengere regels aan te meten als het gaat over linken naar nieuws.

Eerder uitte Google en Facebook kritiek op de nieuwe Australische wet genaamd ‘News Media Bargaining Code’. Google stelde vorige week nog dat het weglaten van links naar nieuwsitems of invloed van de overheid op algoritmes die de zoekresultaten bepalen de consument niet ten goede zou komen. Mark Zuckerberg, ceo van Facebook, dreigde er op zijn beurt mee om Australische gebruikers te verbieden om nog lokale nieuwsartikelen te delen op het platform.

News Showcase werd medio 2020 voor het eerst uitgebracht in Brazilië en Duitsland. Google verklaarde dat het ondertussen met meer dan 200 mediabedrijven samenwerkt waarbij de bedrijven de komende drie jaar gezamenlijk 1 miljard dollar uitbetaald krijgen dankzij hun bijdragen aan News Showcase. Met de introductie in Australië is News Showcase momenteel actief in drie landen. Later dit jaar zou de dienst in andere landen geïntroduceerd worden.