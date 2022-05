Google dreigt zoekmachine in Australië te stoppen als het media moet betalen

Google claimt geen andere optie te hebben dan Google Search uit Australië terug te trekken als het land de News Media Bargaining Code invoert. Die maakt dat Google en Facebook mogelijk moeten gaan betalen voor links en snippets naar artikelen van mediabedrijven.

Google heeft zijn standpunten over het Australische wetsvoorstel tegenover een senaatscommissie kenbaar gemaakt en maakt deze op zijn blog wereldkundig. Als het voorstel daadwerkelijk als wet ingevoerd wordt, zou dit Google geen andere optie bieden dan het stoppen met Google Search in het land, aldus Mel Silva, managing director van Google Australië. Volgens haar is dit wel een worst-case scenario.

De News Media Bargaining Code is een gedragscode die Australië mogelijk gaat invoeren en die mediabedrijven de mogelijkheid geeft te onderhandelen met Google en Facebook over vergoedingen voor het plaatsen van hun nieuws op hun platforms. Ook moeten Google en Facebook het melden als ze aanpassingen aan hun algoritmes doorvoeren die invloed hebben op nieuws en moeten ze data delen die via interactie met nieuws is verzameld. De code zou op termijn voor meer techbedrijven kunnen gaan gelden.

Volgens Google is de gedragscode 'onwerkbaar'. Deze zou Google dwingen om te betalen voor links en snippets en 'de werking van zoekmachines op een fundamenteel niveau breken'. Google meldt niet te weten wat wel en niet binnen de definitie van nieuws valt en dat betalen voor links en snippets het principe van een open internet ondergraaft. Als Google mediabedrijven veertien dagen van tevoren moet waarschuwen voor algoritmewijzigingen, zou dat andere sites benadelen, luidt verder het argument.

Ook Facebook moet vrijdag voor de Australische commissie verschijnen. Dat bedrijf roept volgens The Guardian op een periode van zes maanden te gebruiken om te onderhandelen met de mediabedrijven, voordat de gedragscode ingevoerd zou worden. Facebook noemt de code 'complex, onvoorspelbaar en onwerkbaar'.

Update, 09:20: In Frankrijk heeft Google donderdag na vele maanden onderhandelen overeenstemming bereikt met de mediasector voor een compensatie voor naburige rechten op gepubliceerd nieuws. Google gaat individuele licentieovereenkomsten afsluiten met perspublicaties, waarmee nieuws meteen opgenomen kan worden in Googles News Showcase, dat lezers toegang biedt tot uitgebreide inhoud en niet alleen snippets. Het verschil met Australië is onder andere dat nieuws duidelijker gedefinieerd is: Google spreekt van criteria zoals de bijdrage aan politieke en algemene informatie, het dagvolume van publicaties en het maandelijkse internetpubliek.