Intel: 7nm-processors verschijnen in 2023 maar we besteden deel uit

Volgens Intel zijn de oorzaken van de problemen met zijn 7nm-productie van chips gevonden en verschijnen de eerste producten in 2023 in consumentensystemen. Een toenemend deel van de productie besteedt Intel echter uit.

Volgens vertrekkend Intel-ceo Bob Swan heeft zijn bedrijf 'enorme voortgang geboekt' bij de 7nm-productie. Volgens hem droeg een volgorde van stappen bij aan de problemen met die productie en zijn de defecten verholpen door deze volgorde aan te passen. Daarnaast heeft Intel in het afgelopen jaar het 7nm-procedé vereenvoudigd om er zeker van te zijn dat de producten in 2023 kunnen verschijnen.

In juli vorig jaar maakte Intel bekend dat het problemen had met zijn 7nm-productie en dat het de release van de eerste processors met enkele kwartalen moest uitstellen. Het bedrijf overwoog toen productie uit te besteden. Dan zou bijvoorbeeld TSMC Intel-chips maken. Intel bevestigt dit nu te doen.

De nieuwe Intel-topman Pat Gelsinger meldde dat de meerderheid in 2023 'op onze 7 nanometer zit'. "Maar we gaan het gebruik van foundrymogelijkheden in die periode daarnaast uitbreiden." In februari maakt Intel meer bekend over de uitbestedingsplannen, als Gelsinger officieel aan de slag gaat als ceo.

Volgens onderzoeksureau Trendforce start TSMC eind 2021 met de productie van Core i3's voor Intel en eind 2022 zou dat bedrijf mid-range- en high-endprocessors voor Intel gaan maken, op zijn 3nm-node. Dit gerucht is niet bevestigd.

Intel behaalde in het vierde kwartaal een omzet van 20 miljard dollar, 1 procent minder dan vorig jaar. De omzet van de Client Computing Group, waar de consumentenprocessors onder vallen, nam met 9 procent toe tot 10,9 miljard dollar. Dat kwam met name door de hernieuwde populariteit van laptops. Intel leverde 33 procent meer laptopprocessors dan in het laatste kwartaal van 2019. De gemiddelde verkoopprijs van die processors nam wel af, ten teken dat consumenten goedkopere modellen kiezen zoals Chromebooks.