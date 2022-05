Intel Meteor Lake-compute-tile is aangezet in lab, 'voldoet aan verwachtingen'

Intel heeft bevestigd dat het de compute-tile uit zijn veertiende generatie Meteor Lake-cpu's heeft aangezet in het lab. Het bedrijf claimt dat deze chiplet voldoet aan de verwachtingen die de chipfabrikant had. De Meteor Lake-cpu's moeten in 2023 uitkomen.

Intel-ceo Pat Gelsinger bevestigt tegenover aandeelhouders dat het bedrijf dit fiscale kwartaal zijn eerste Meteor Lake-compute-tile heeft aangezet en daarop eerste tests heeft uitgevoerd. "In dit kwartaal kwam het uit de fabriek en startte het binnen 30 minuten op met uitstekende prestaties, precies waar we verwachtten dat ze zouden zijn", aldus de topman.

Meteor Lake wordt gemaakt op het Intel 4-procedé, dat volgens de Intel-ceo momenteel op schema ligt. Gelsinger claimt dat het 'een van de beste productiestarts is' die Intel in de afgelopen jaren heeft gezien. Intel 4 stond vroeger bekend als Intel 7nm. Dat procedé stond aanvankelijk op de roadmap voor 2021, maar werd vorig jaar uitgesteld naar '2022 of 2023'.

De oorzaak van de problemen die het bedrijf rondom deze node ervaarde, is inmiddels gevonden, meldde Intel in januari. De ontwikkeling zou nu dus goed en volgens de huidige planning verlopen. De chipgigant concretiseerde in juli dat chipproductie op Intel 4 in de tweede helft van 2022 begint, en dat de eerste producten voor 2023 in de planning staan.

Meteor Lake: tiles en Foveros-packaging

Meteor Lake vormt de veertiende generatie Core-cpu's van Intel. Deze cpu's staan in de planning voor 2023 en moeten de Alder Lake- en Raptor Lake-processors opvolgen. Het worden de eerste consumentenprocessors van het bedrijf met een gestapeld ontwerp dat bestaat uit verschillende tiles. De Meteor Lake-chips zullen bijvoorbeeld een compute-tile met verschillende krachtige cores en energiezuinige cores krijgen.

De cpu's beschikken ook over een gpu-tile met 96 tot 192 execution units en een SoC-die met i/o-componenten, zoals PCIe- en geheugencontrollers. Deze worden met elkaar verbonden via Intels Foveros-techniek voor chip-packaging. De processors krijgen volgens Intel een tdp van 5 tot 125W, afhankelijk van de variant. Intel komt vermoedelijk met verschillende Meteor Lake-varianten voor laptops en desktops.

Intels kwartaalresultaten

Intel maakte deze week ook zijn kwartaalresultaten bekend. Het bedrijf genereerde in het derde kwartaal van 2021 een gaap -omzet van 18,1 miljard dollar. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020 en ligt ook 100 miljoen dollar hoger dan de verwachtingen die het bedrijf in het vorige kwartaal uitsprak. Het bedrijf behaalde een nettowinst van 6,8 miljard dollar, ten opzichte van 4,3 miljard dollar in het derde kwartaal van 2020. Verder heeft het bedrijf in het afgelopen kwartaal minder laptopprocessors geleverd. Dat komt volgens Gelsinger door een tekort aan andere componenten, zoals lcd's en wifimodules.

Het bedrijf bevestigt ook dat de eerste losse Intel Arc Alchemist-videokaarten voor gaming nog steeds op de roadmap staan voor het eerste kwartaal van 2022, hoewel het bedrijf nog geen concrete releasedata bekendmaakt. Het bedrijf geeft al langer aan dat het werkt aan losse gpu's voor gamers en maakte in augustus bekend dat deze worden uitgebracht onder de Intel Arc-naamgeving.

Voor dit kwartaal staan Intels Alder Lake-cpu's nog op de planning. Volgens geruchten worden deze processors officieel aangekondigd op woensdag 27 oktober of donderdag 28 oktober, en gaan de chips een week later in de verkoop. Deze processors zijn bedoeld voor desktops en laptops en beschikken over twee verschillende soorten cores; krachtige P-cores met hyperthreading, en efficiënte E-cores zonder hyperthreading. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een preview over de komende Alder Lake-generatie.