In dit artikel bespreken we de opkomst van chiplets en multichipmodules. We gaan onder andere in op wat chiplets zijn en welke voordelen kleine chips met zich meebrengen. Ook bespreken we de manieren waarop fabrikanten chiplets met elkaar verbinden en gaan we in op huidige en toekomstige chipletontwikkelingen, waaronder mcm-gpu's, Intels chipletstrategie en UCIe, een universele standaard voor het verbinden van chiplets.

Al decennialang groeit het aantal transistors dat in een chip-die gestopt kan worden. De Wet van Moore stelt sinds 1965 dat dit aantal iedere twee jaar verdubbelt, met snellere en efficiëntere chips als gevolg. Naarmate transistors steeds verder krimpen en productieprocessen geavanceerder worden, neemt dat tempo echter af. De productie wordt complexer en de ontwikkeltijd en -kosten van nieuwe nodes nemen toe, terwijl ook de vraag naar rekenkracht toeneemt.