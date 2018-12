De processor van de toekomst

Het lijkt erop dat 2018 definitief het jaar is waarin de beroemde Wet van Moore ter ziele is gegaan. Zo heeft Intel, gezien zijn relatie met Moore, lang aan de wet vastgehouden, maar eindelijk toegegeven dat het grote moeite heeft om de stap naar 10nm te maken. Hoe moeilijk die stap is, bleek uit het uitbrengen van de i3-8121u-processor. Dat is tot dusver de enige 10nm-processor die Intel produceerde. Hij is slechts in een enkele Lenovo IdeaPad en Intels eigen NUC ingebouwd geweest, verder nergens. Die processor is vooralsnog het enige model in de Cannon Lake-serie geweest en zal vermoedelijk het enige blijven.

Ook ARM, toch geen onbekende op het gebied van processorontwerp, heeft aangegeven dat de vijftig jaar oude wet inmiddels zijn beste tijd heeft gehad. Het bedrijf zegt daar overigens niet rouwig om te zijn, want er zijn nog andere manieren om krachtigere chips te maken volgens de ARM-cto. Hoewel het bedrijf zelf geen chips produceert, ontwerpt ARM ze wel en daarbij speelt de technologienode uiteraard een voorname rol.

Toch zijn er ook bedrijven die nog wel vrolijk doorgaan met scaling, of het kleiner maken van transistors. Zo is TSMC, leverancier van onder meer AMD, Nvidia en Apple, klaar voor de productie van 7nm-chips en staan 5nm en zelfs 3nm op de rol. Nu is de 7nm-node van TSMC niet vergelijkbaar met de nodes van andere fabrikanten. Zo is bijvoorbeeld Intels 10nm-node vergelijkbaar met TSMC's 7nm-node.

In dit achtergrondverhaal kijken we kort terug op de ontwikkelingen van de processormarkt van het afgelopen jaar en kijken we vooral vooruit naar 2019. Wat kunnen we verwachten op processorgebied, hoe gaan fabrikanten om met de uitdagingen die steeds geavanceerdere ontwerpen met zich meebrengen, en wat zit er straks in jouw computer?