De afgelopen jaren leek het niks dan kommer en kwel voor de pc-markt. Kwartaal op kwartaal daalden de leveringen, traditionele pc-fabrikanten gooiden de handdoek in de ring en door de komst van grote smartphones en Pro-tablets, leek het alsof mensen geen pc meer nodig hadden. Het verwijzen naar een post pc-tijdperk, wat bij de opkomst van de smartphone en tablet populair was, leek te suggereren dat de dagen van de pc geteld waren en smartphones en tablets het van nu af aan zouden overnemen.

Het is inderdaad zo dat de tijden van lange winkelrijen voor de nieuwste Windows-versie, de massale opkomst voor de HCC-dagen en de drukte bij de pc-winkel op de hoek al lang en breed voorbij zijn. En ja, de pc-leveringen zijn ten opzichte van de hoogtijdagen flink gedaald. Maar is de pc-markt echt op sterven na dood? Of kan de pc-industrie na alle negatieve berichtgeving zeggen 'The reports of my death have been greatly exaggerated'?