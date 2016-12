Door Olaf van Miltenburg, woensdag 28 december 2016 06:00, 0 reacties • Feedback

In de tijd van de homecomputers had je de keuze tussen Commodore, Atari of Apple, of je had een MSX-computer. Toen kwam Windows op en was dit jarenlang de standaard waar veel mensen niet omheen konden, al kon je dan wel weer de hardware samenstellen. Met de opkomst van de smartphone en de tablet werden de kaarten opnieuw geschud en kwam er weer meer keuze voor besturingssystemen.

Nu ook die markten zo'n beetje uitgekristalliseerd zijn, zien we een andere verschuiving: die van het OS van een enkel apparaat, naar een platform dat meerdere apparaten omvat. In het afgelopen jaar maakten de grote spelers enkele grote stappen met de vorming van dergelijke brede ecosystemen en de verwachting is dat dit nog maar het begin is.

Een belangrijke trend die voor het ontstaan van ecosystemen gezorgd heeft, is het naast elkaar bestaan van de drie voornaamste computingplatformen: smartphone, tablet en computer. Het is ongelooflijk hoe snel de smartphone tot wasdom is gekomen. Het is nog geen tien jaar geleden dat de eerste iPhone en Android-telefoon uitkwamen, de twee drijvende krachten achter de groeispurt van smartphones. Dit jaar gaan er zo'n 1,5 miljard smartphones over de toonbank en nog altijd groeit de verkoop. Maar die groei neemt af; vorig jaar was er bij de kwartaalgroei nog sprake van dubbele cijfers, zo'n 14 procent, maar dit jaar daalde dat naar 5 á 7 procent. De verkoop van tablets is al over zijn hoogtepunt heen en lijkt nu stabiel op iets minder dan 200 miljoen stuks per jaar uit te komen.

De pc- en laptopverkoop is inmiddels al langer op zijn retour. De verkoop is inmiddels gedaald naar minder dan 300 miljoen pc's per jaar. Elk kwartaal weer lijkt de verkoop te dalen, maar gezien de enorme opmars van smartphones en tablets worden er eigenlijk nog verrassend veel pc's en laptops verkocht. In 2010 bijvoorbeeld, tijdens de hoogtijdagen, gingen er met 350 miljoen pc's niet eens zo heel veel meer over de toonbank en in 2003 spraken we van 'maar liefst' 152 miljoen desktops en laptops die er in dat jaar verkocht waren.

De grote groei bij de drie platformen is er dus uit, maar er zijn erg veel computingapparaten. Fabrikanten zullen de bestaande lucratieve taart onderling moeten verdelen, met hevige concurrentie tot gevolg. Dan wil je dat niemand je platform verlaat en beter nog: je wilt meerdere platformen domineren. Ook wil je het liefst nieuwe productcategorieën toevoegen, zoals met smartwatches en vr-brillen gebeurt. Daarnaast voeg je diensten toe die exclusief, of vooral goed met jouw producten werken, zoals betaal- of opslagdiensten. Zo raakt de consument langzaam ingekapseld in een omgeving van op elkaar aansluitende producten en diensten.

De strijd der ecosystemen zal bepalen welke techbedrijven de komende decennia gaan domineren. Wat deden die bedrijven afgelopen jaar bij deze strijd en wat kunnen we verwachten?

Afbeelding afkomstig van Microsoft