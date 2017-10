Intel introduceerde op 21 augustus zijn eerste exemplaren van de achtste generatie Core-processors. Dat waren enkele U-serie processors voor laptops, maar voor de desktop moesten we tot 5 oktober wachten. In de tussenliggende maanden was echter vrijwel alles over de aanstaande introductie al bekend geworden. Overigens wordt de achtste generatie Core-processors op twee manieren als drietrapsraket geïntroduceerd.

Ten eerste zijn er drie introductiemomenten van de processors, met de eerste golf mobiele processors in augustus, de topmodellen voor de desktop in oktober, en zakelijke en instapprocessors die in de eerste helft van volgend jaar moeten volgen.

De achtste generatie Core-processors is ook op een andere manier een drietrapsintroductie, want onder deze noemer worden maar liefst drie generaties processors geschaard. De mobiele U-serie processors van augustus waren Kaby Lake Refresh-processors, geproduceerd op 14nm, en ook Coffee Lake, de desktopprocessors met onder meer de i7-8700K en i5-8600K dus, wordt op 14nm geproduceerd. De derde serie voor achtste generatie Core-processors zal luisteren naar de codenaam Cannon Lake, en die zal op 10nm geproduceerd worden.

Op Cannon Lake moeten we tot 2018 wachten, maar Coffee Lake kunnen we nu alvast testen. Helaas moet dat weer op een nieuw moederbord, want Intel heeft bedacht dat de nieuwe processors weliswaar net als Kaby Lake op socket lga1151 moeten zitten, maar niet werken op de oude series 100- of 200-moederborden. We hebben daarom onze i7-8700K en i5-8600K, die opnieuw niet door Intel werden aangeleverd, op een gloednieuw Z370-bord van Asrock getest.