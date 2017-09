Uitgelekte Intel-roadmap toont Z390-chipset voor Coffee Lake-S

Op een roadmap van Intel die is uitgelekt staan de chipsets voor moederborden voor de komende Coffee Lake-S-processors genoemd. Naast de Z370-chipset komt er eind 2018 ook een Z390-variant in het enthousiast-segment.

De roadmap is gepubliceerd op het forum van AnandTech. Details over de Z390-chipset zijn er nog niet, maar hij is bedoeld voor hetzelfde publiek als waar de Z370-moederborden op zijn gericht. Het zal dus gaan om high-end moederborden, maar met welke functionaliteit de Z390-variant zich kan onderscheiden is nog onduidelijk.

Volgens de afbeeldingen verschijnen de Z370-moederborden in het vierde kwartaal van dit jaar. Deze week verschenen al foto's van moederborden met die chipset van ASRock en MSI online. Vanaf begin 2018 zouden er ook H370-moederborden voor het mainstreamsegment moeten komen en H310-varianten in het budgetsegment. Verder staan de B360-, Q360- en Q370-chipsets op de roadmap voor begin volgend jaar, voor het zakelijke segment.

Intel moet zijn Coffee Lake-S-processors voor desktops nog officieel presenteren, volgens geruchten zal dat op 5 oktober gebeuren, maar veel informatie is al bekend. CPU-World ontdekte dat ASRock details van de achtste generatie desktopprocessors op zijn website had staan. Inmiddels zijn die weer verwijderd door de moederbordenmaker. De informatie komt overeen met details uit eerdere geruchten.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Turbo Turbo (1c) L3 Tdp Core i7-8700K 6/12 3,7GHz 4,3GHz 4,7GHz 12MB 95W Core i7-8700 6/12 3,2GHz 4,3GHZ 4,6GHz 12MB 65W Core i5-8600K 6/6 3,6GHz 4,1GHz 4,3GHz 9MB 95W Core i5-8400 6/6 2,8GHz 3,8GHZ 4GHz 9MB 65W Core i3-8350K 4/4 4GHz - - 8MB 91W Core i3-8300 4/4 4GHz - - 8MB 65W Core i3-8100 4/4 3,6GHz - - 6MB 65W

Intel Coffee Lake-S-specificaties volgens Intel-slide, informatie van ASRock en geruchten.