Intel-documenten tonen introductiedata meer Coffee Lake-cpu's en chipsets

GamersNexus heeft slides met het introductieschema van Intel voor de komende maanden gepubliceerd. Begin 2018 komen er nieuwe Coffee Lake-chips en worden de H310-, H370- en B360-chipsets ge´ntroduceerd. De Gemini Lake-socs voor de budgetmarkt komen eind oktober.

In het eerste kwartaal van 2018 zal Intel volgens de documenten meer Coffee Lake-processors voor desktops presenteren, met 2, 4 en 6 cores. Om welke modellen het gaat is nog niet bekend. Vorige week presenteerde Intel de eerste zes modellen: twee Core i3's, twee i5's en twee i7's. De introductie van de nieuwe cpu's gaat gepaard met de komst van nieuwe chipsets: H310, H370 en B360. Deze zullen de basis vormen voor moederborden die goedkoper zijn dan de high-end Z370-varianten die vorige week samen met de eerste cpu's werden aangekondigd.

Intel zal in het tweede kwartaal van 2018 Coffee Lake-cpu's met vPro aankondigen voor de zakelijke markt. Deze introductie gaat gepaard met de komst van de Q360- en Q370-chipset. In deze serie komen ook cpu's met 6, 4 en 2 cores.

Ook verklappen de documenten de komst van de Intel Optane SSD 900P. Dat is een add in card, die op de markt komt met capaciteiten van 240GB en 480GB. De ssd's zullen op 27 oktober gepresenteerd worden in een samenwerking met de makers van de game Star Citizen.

Op de slides staat verder een introductieperiode van 23 oktober tot en met 7 november voor Gemini Lake. Het gaat om quadcores en dualcores met tdp van 10W die in bga-varianten als J5005, J4105 en J4005 verschijnen. Gemini Lake moet de budgetmarkt bedienen en is de opvolger van Apollo Lake.

Begin deze maand verscheen er al een benchmarkresultaat van SiSoftware Sandra van een Pentium Silver N5000, een notebook-soc van de Gemini Lake-generatie. De chip heeft een kloksnelheid van 1,1GHz, net als de Pentium N4100 van Apollo Lake, maar zet hogere scores neer, op gpu-gebied na, constateerde CNX-Software toen.

Intel Pentium N5000 - Gemini Lake (vermoedelijk) Intel Pentium N4200 - Apollo Lake Delta Processor Arithmetic 31,11 GOPS 21,42 GOPS 1,45x Processor Multi-Media 44,65 MPix/s 41,38 MPix/s 1,08x .NET Arithmetic 11,5 GOPS 7,31 GOPS 1,57x Processor Crypto 2,8 GB/s 1,41 GB/s 1,99x

Volgens Fanless Tech bevat Gemini Lake dan ook dezelfde Gen9-gpu als Apollo Lake. Volgens de site krijgen chips wel verbeterde Goldmont Plus-cores met 4MB in plaats van 2MB cache en ondersteuning voor ddr4. Daarnaast zou wifi en bluetooth deels geïntegreerd zijn op de soc. Intel claimt in een slide die een AnandTech-gebruiker publiceerde dat het verplaatsen van media access control voor besparingen wat betreft verbruik, kosten en omvang zorgen. Ook Cannon Lake zou op een dergelijke wijze 2x2 wifi-ac en bluetooth 5 geïntegreerd krijgen.

GamersNexus zegt de documenten gekregen te hebben van een bron die banden heeft met een toeleverancier. Ook andere bronnen uit de industrie zouden de informatie bevestigd hebben. Wel merken zij op dat Intel zijn roadmaps op dit moment vrijwel maandelijks aanpast en dat de data dus kunnen afwijken.