Google introduceert Family Link voor ouderlijk toezicht op Android-apparaten

Google heeft Family Link beschikbaar gesteld, maar voorlopig alleen in de VS. De dienst stelt ouders in staat een Google-account te maken voor hun kinderen en dit te koppelen aan hun eigen account. Met de app kunnen ze het gebruik van Android-apparaten in de gaten houden.

Via de Family Link-app kunnen ouders een gezinsgroep van accounts maken en basisregels koppelen aan het gebruik van Android-apparaten. De Google-accounts kunnen alleen gemaakt worden voor kinderen jonger dan dertien jaar. Kinderen kunnen vanaf die leeftijd overstappen op een normaal Google-account.

In de VS moeten ouders dertig dollarcent betalen per aangemaakt account, volgens Google eist de FTC dit als bewijs van verificatie. Niet bekend is of ook in andere landen een betaling wordt geëist. Google heeft de Family Link-pagina's al wel in het Nederlands vertaald, maar niet bekend is wanneer de dienst in de Benelux beschikbaar komt.

De dienst werkt alleen met nieuwe Android-apparaten die minimaal Nougat draaien en daarop mag alleen het kinderaccount worden geïnstalleerd. Ouders kunnen vervolgens beheren welke apps kinderen gebruiken, rapportages inzien over het gebruik, en bijvoorbeeld schermtijden instellen en de apparaten op afstand vergrendelen.

Google kondigde de dienst in maart aan, maar toen ging het nog om een gesloten test.