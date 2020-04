Netflix breidt opties voor ouderlijk toezicht uit

Netflix geeft accounthouders meer opties voor ouderlijk toezicht. Het is voortaan mogelijk om binnen profielen leeftijdsfilters in te stellen, of series of films te blokkeren. De filters zijn gebaseerd op lokale classificaties en verschillen per land.

Met de nieuwe opties is het mogelijk om alle profielen van een afzonderlijke pincode te voorzien. Ook kan de optie voor het aanmaken vna nieuwe profielen op slot gezet worden. Verder maakt Netflix het mogelijk om titels te filteren op basis van leeftijdsclassificaties. De accounthouder kan voor ieder profiel instellen dat bepaalde titels, of alle titels binnen een bepaalde classificatie, niet zichtbaar zijn.

Ook voegt Netflix de mogelijkheid toe om de kijkgeschiedenis in te zien voor alle accounts, inclusief de kinderprofielen. Bovendien is het mogelijk om het automatisch afspelen van de volgende aflevering uit te zetten bij Kids-profielen. De nieuwe instellingen voor ouderlijk toezicht zijn te bedienen via het instelmenu dat in de browser is te benaderen.