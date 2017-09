Lenovo komt in Benelux niet met opvolger P2-smartphone

Lenovo komt in de Benelux niet met een opvolger voor de P2-smartphone. Dat zegt de topman van Lenovo's smartphonedivisie in de Benelux tegen Tweakers. Lenovo brengt alleen nog smartphones uit met de merknaam Motorola erop.

De grijze variant van de Lenovo P2 is inmiddels op en als webwinkels door de voorraad van de gouden variant heen zijn, zal het toestel helemaal niet meer te koop zijn. De telefoon kwam vorig najaar uit en is dus in totaal een jaar op de markt geweest. De telefoon onderscheidde zich met een relatief grote 5100mAh-accu in combinatie met een oledscherm en Qualcomm Snapdragon 625-soc.

Lenovo heeft besloten om te stoppen met het eigen merk in de Benelux en alleen nog Moto-toestellen uit te brengen. Zo kwamen dit jaar onder meer de Moto Z2 Play, G5, G5 Plus, G5s Plus, E4, E4 Plus en Moto C Plus uit. Daar komen nog de Moto Z2 Force en X4 bij. Internationaal is er ook nog geen opvolger gepresenteerd voor de P2. Lenovo toonde de vorige P-modellen in september, maar dat is nu nog niet gebeurd. Vermoedelijk ziet het de K-serie als opvolger van de P-smartphones.