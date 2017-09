Lenovo kondigt in India budgetsmartphone aan met stock Android en grote accu

Lenovo heeft in India de K8 Plus-smartphone gepresenteerd. Het toestel draait op stock Android met weinig aanpassingen van de fabrikant en beschikt over een 4000mAh-accu. De smartphone draait op een MediaTek Helio P25-soc.

De K8 Plus meet 147,9x73,7x9mm en heeft een 5,2"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. De Helio P25 heeft acht Cortex A53-processorkernen waarvan de snelste tot 2,6GHz komen. De gpu is een Mali-T880MP2 op 900MHz. Er zijn varianten met 3GB en 4GB aan lpddr3-geheugen. De opslag is 32GB en is uitbreidbaar met een microsd-kaart. Het toestel heeft in totaal drie slots: naast die voor de geheugenkaart ook twee simslots.

Aan de metalen achterkant is boven de vingerafdrukscanner een dubbele camera te vinden. De primaire camera is een 13-megapixelsensor uit OmniVisions Purecel Plus-serie met een f/2.0-lens. De secundaire camera van Samsung is alleen voor het inschatten van diepte en heeft een resolutie van vijf megapixels. De frontcamera heeft een maximale resolutie van acht megapixels.

Lenovo claimt dat het 'pure Android' meelevert met de K8 Plus. Vermoedelijk heeft de fabrikant wel zaken aangepast; zo bevat het toestel ondersteuning voor Dolby Atmos-audio, waarvoor vermoedelijk instellingen in de firmware staan. Ook is er een aparte muziekknop op de behuizing.

Het toestel gaat in India in de verkoop voor 10.999 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 145 euro. Het is onbekend of en wanneer de smartphone in de Benelux zal verschijnen. Lenovo heeft geregeld onder eigen naam smartphones in de Benelux uitgebracht, waarvan de P2 de bekendste is.